“如果自由主义想拥抱法西斯主义，我们就无法阻止它”：Petro to Gaviria 谈对话的中断

Colombian presidential candidate Gustavo Petro arrives at a meeting of members of the Historical Pact coalition to define the vice-presidential formula, in Bogota, Colombia, March 22, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez REFILE - QUALITY REPEAT

3月23日星期三，哥伦比亚前总统兼自由党党长塞萨尔·加维里亚（César Gaviria）宣布，与历史条约的对话 “不可行”，并且在5月29日举行的第一轮总统选举之前关闭了与左翼联盟联盟的所有可能性。

在一份声明中，在立法选举中赢得重要投票的该社区前总统拒绝了非洲裔哥伦比亚激进分子弗朗西亚·马尔克斯的声明，弗朗西亚·马尔克斯于本周三上午被宣布为反对党领袖和候选人的副总统方案。哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗。

“我感到非常遗憾的是，历史协议认为它的煽动性语言是我们哥伦比亚人可以庆祝的东西。自由党党长@@ 说，我希望我国不要指望这种语言和态度会导致更多的暴力和经济、社会和政治力量之间的全面对抗。”

但是，领导投票意向民意调查的左翼参议员兼哥伦比亚总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）告诉最近几天在立法和总统选举面前与他接触过的前总统，“自由主义的态度将永远愿意接受批评并提出论点而不是批评”。

反过来，他指出，当他认识到哥伦比亚需要纠正之路时，他并没有试图取消人们的资格，他邀请自由党的行列使这个国家成为 “生命的力量”，为替补成员和武装分子敞开了大门，以支持哥伦比亚的政治计划历史契约。

“我们在塞萨尔·加维里亚（César Gaviria）承认自由党任命其发言人的人。我们希望，自由主义将为哥伦比亚所需的改革道路做好准备。如果自由主义想要接受法西斯主义，我们就无法阻止它，历史将严厉地判断它，” 这位左翼参议员说。

参议员兼历史契约辩论负责人罗伊·巴雷拉斯则指出，塞萨尔·加维里亚曾是 “历史契约必须捍卫” 的1991年宪法的管理者，并且 “毫不费力” 地伴随着和平协议，他指出，冒犯他是一个错误 “我希望你明白，世界没有建立团结的经验”。

“这样非常困难。在这个级别的人际关系中，你无法即兴创作。来自激动人心的画廊的掌声。闭门造车，建立治理。浪费在第一轮比赛中增加和获胜的努力不是一个好主意。即使赢了，你也必须统治。桥坏了... 我们用什么来治愈它...”，国会议员巴雷拉斯说，他似乎因为弗朗西亚·马尔克斯反对前总统的言论而向他求助。

弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）在发言中提到了会引起塞萨尔·加维里亚（César Gaviria）怨恨的言论，作为《历史契约》的副总统方案，她指出，她从未否认有必要与在国会选举中取得重要成果的社区合作。。

“我们总是说：'有了自由党本身，就有了向前迈进的一切开放态度'。我说的另一件事是塞萨尔·加维里亚作为一个人的问题。他代表的是新自由主义，他代表的是更多相同的人，这个国家需要改变。” 这位候选人说，他在内部磋商中以近80万张选票赢得了联盟内第三大选票。

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