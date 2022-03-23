斯蒂芬妮·卡约：你和乍得·坎贝尔的婚姻为什么会结束？

斯蒂芬妮·卡约（Stephanie Cayo）目前因在 Netflix 制作的第一部秘鲁电影中的角色而备受关注。这部名为 “直到我们再次见面” 的电影受到了一部分人的严厉批评，因为他们指出，这位女演员并不代表秘鲁的安第斯社区。

她使用自己的 Instagram 帐户为自己辩护，并指出自从上学以来，她就习惯了欺凌行为。他说：“ 我一生都在笑，因为在我看来，如果他们谈论你，他们就在你身后，必须向前看 。”

但是，这并不是这位女演员在社交网络上被告知的唯一一件事，他们还使她想起了她与美国商人查德·坎贝尔（Ch ad Campbell）的婚姻，与她恋爱了八年。

如您所知，这对夫妇在巩固了恋爱关系后在卡塔赫纳德印第亚斯（哥伦比亚）结婚。应该指出的是，到目前为止，他们分手的官方原因尚不清楚，但这恰逢秘鲁人和西班牙人马克西·伊格莱西亚斯之间浪漫的开始。

你是怎么开始和查德·坎贝尔结婚的？

斯蒂芬妮·卡约和乍得·坎贝尔在纽约市会面。当女演员庆祝表演课程结束时，他们表示同意，坎贝尔负责酒店管理。

因为他们有很多共同点，而且自相识以来化学反应良好，所以两人决定在2013年底开始一段恋爱关系。尽管起初他们的恋情是长途恋爱，但在2015年，他们决定在美国订婚。

“ 他告诉我，生日、圣诞节和每天他想要的只是我。说是的。(...)这是非常快乐的一天 ，” 她在 Instagram 上写道。

2018年，这对夫妇决定在朋友和家人在场的情况下在哥伦比亚卡塔赫纳德印第亚斯市结婚。这场婚姻在亚历山大的圣凯瑟琳大教堂举行。

斯蒂芬妮·卡约和乍得·坎贝尔的婚姻.（照片：传播）

他们什么时候结束的？

从那一刻起，人们认为这种关系将巩固自己作为秘鲁演艺界最稳定的关系之一；但是，在2021年初，他们结束了自己的爱情故事。

“我嫁给了一个非凡的男人，一个心地善良的人。我很高兴在过去的8年中学到了我们一起学到的一切（...）我们承诺无论如何都会支持彼此的梦想。现在，每个人都必须遵循使我们感到真正的一体和活着的东西。 今年早些时候，我们决定分开，直到现在我们才决定谈论它。没有人伤害任何人，我们一直互相珍视和尊重 ，” 他写道。

2021年3月，斯蒂芬妮·卡约在录制电影《直到我们再次见面》时遇到了马克西·伊格莱西亚斯。他们逐渐认识了彼此，直到同年年底，他们才意识到自己处于恋爱关系中.

继续阅读：

哈布兰@@ 多·韦瓦（Hablando Hueva）的豪尔赫·卢纳和里卡多·门多萨... 宣布了 “击倒电视” 的项目：了解所有详情