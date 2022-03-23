COVID-19：Nuevo León 讨论取消在任何空间强制使用面罩的问题

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2020.- Las bajas temperaturas continúan en la capital del país por lo que las alcaldías de: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco mantienen activa la alerta amarilla. Por tal motivo, el gobierno capitalino exhorta a los habitantes a vacunarse contra la influenza, consumir abundantes líquidos y evitar los cambios bruscos de temperatura, esto dentro del contexto de pandemia por covid-19. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

新莱昂州州长塞缪尔·加西亚·塞普尔韦达（Samu elGarcía Sepúlveda）宣布，他的政府正在考虑宣布在任何空间（无论是开放的还是封闭的）使用口罩是可选的。

鉴于 COVID-19 病例的下降，3 月 13 日，取消在户外围栏中强制使用口罩的规定开始生效-已于3 月 10 日，埃梅西斯塔总统-，使该实体成为墨西哥共和国第一个执行该任务的实体。

因此，一个多星期后，州长报告说，他指示州卫生部向委员会提议，“鉴于记录的非常积极的结果”，将该措施扩展到其他领域。

她在3月22日的新闻发布会上说：“今天我请阿尔玛博士（...）向委员会建议我们还能做些什么；我们还能涵盖什么；我们可以扩大哪些空间或地方。”

塞缪尔·加西亚。照片：@samuel_garcias

塞缪尔·加西亚（SamuelGarcía）澄清说，该提案将提交给卫生委员会和另一位专家的分析，这些专家的裁决一旦获得批准，将成为政府对其申请进行分析的依据：“这不取决于塞缪尔，” 他强调。

3月21日，在整个疫情中，墨西哥共和国的32个州首次进入流行病学绿色交通信号灯（低风险）），有效期至明年 4 月 3 日。COVID-19

这将证实2022年初记录的 “第四波” 感染的结束，其特征是 Ómicron变种占主导地位。因此，几个实体确定了活动总回报率以及可选择使用面罩，例如在新莱昂州和金塔纳罗奥州的情况。

（照片：Cuartoscuro）

金塔纳罗奥州（Quintana Roo）是第二个消除在露天场所强制使用口罩的实体：“我知道您与我分享了进入这一阶段的满意度，而且我们面临着一种长期以来似乎遥不可及的新情况，” 州长卡洛斯·华金·冈萨雷斯说。

他解释说，在露天场所（例如在沙滩上或街上）锻炼时，而不是在公共交通工具上或在封闭的地方（例如办公室，超市，银行）以及人群众多的地方（例如天吉和市场）锻炼时，不强制使用它。

即便如此，总督还是澄清说，该法令是暂时的，其有效性将取决于 COVID-19 在未来几周内的进展和行为，特别关注复活节季节。

根据卫生部（SSA）的最新报告，在过去的24小时内，墨西哥记录了 15例新的冠状病毒死亡和671例感染，使累计数字增加到5,635,500例阳性病例和322,107例死亡。

3月22日，卫生部副部长雨果·洛佩斯·加特尔（HugoLópez-Gatell）报告说，墨西哥已经 “连续七周减少了疫情”，并表示 “这已经是一个非常持续的趋势”，并且肯定会在第四波感染之后达到 “这种流行病的最低水平”。

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