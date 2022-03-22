可能将乌克兰变成核区的最小炸弹

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin (5th L) visits the National Defence Control Centre (NDCC) to oversee the test of a new Russian hypersonic missile system called Avangard, which can carry nuclear and conventional warheads, in Moscow, Russia December 26, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

就破坏力而言，冷战巨头掩盖了摧毁广岛的美国原子弹。华盛顿最大的试爆比在日本城市发射的爆炸大 1000 倍，莫斯科的试爆大了 3000 倍。双方的想法都是通过威胁进行重大报复来阻止敌人的袭击，例如相互保证的破坏，也称为 MAD。心理门槛太高，以至于核攻击被认为是不可想象的。

如今，俄罗斯和美国都拥有毁灭性小得多的核武器：它们的威力只是广岛核弹强度的一小部分；但它们的使用可能不那么可怕，也更容易被吸收。

自从弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）在乌克兰战争的背景下多次警告其核电，使其核力量处于戒备状态并导致他的军队对乌克兰领土上的核电厂进行危险袭击以来，人们对这些小型武器的担忧激增。人们担心的是，如果普京在冲突期间的任何时候感到陷入困境，他都会选择引爆自己的一枚次要核武器，从而打破76年前在广岛和长崎之后确立的禁忌。

分析人士指出，俄罗斯军队长期以来一直在尝试从常规战争向核战争的过渡，特别是作为在战场失利后获得优势的一种方式。他们补充说，拥有世界上最大核武库的军方已经探索了普京可以选择的各种升级方案。

汉堡大学和卡内基国际和平基金会的核专家乌尔里希·库恩说：“机会很小，但还在增加。”他观察到：“战争对俄罗斯人来说进展不顺利，来自西方的压力正在增加。”

FILE PHOTO-K-549 核动力弹道导弹潜艇 Knyaz Vladimir 抵达俄罗斯喀琅施塔得参加海军日游行。2021年7月16日（路透社/伊戈尔·鲁萨克）

库恩说，普京可以在无人居住的地区而不是向部队发射其中一种武器。在2018年的一项研究中，他提出了一种危机情景，即莫斯科在北海偏远地区引爆了一枚炸弹，以此来表示即将发生更多致命袭击。

库恩在接受采访时解释说：“谈论这些事情真是太糟糕了。”他补充说：“但是我们必须考虑这正在成为一种可能性。”

华盛顿预计，未来几天俄罗斯总统将进行更多的原子运动。国防情报局局长斯科特·贝里尔中将周四告诉众议院武装部队委员会，随着战争及其后果削弱了俄罗斯，莫斯科可能 “越来越多地依靠其核威慑力量为西方奠定基础并展现其实力”。

拜登总统本周将前往布鲁塞尔参加北约峰会，讨论俄罗斯入侵乌克兰的问题。预计该议程将包括评估如果俄罗斯使用化学、生物、网络或核武器，联盟将如何应对。

曾担任巴拉克·奥巴马总统国家情报局局长的退休空军将军詹姆斯·克拉珀说，冷战结束后，俄罗斯军队陷入混乱，莫斯科降低了原子能使用水平。他补充说，今天，俄罗斯认为核武器是功利主义的，而不是不可想象的。

克拉珀说：“他们不在乎，” 克拉珀谈到本月早些时候俄罗斯军队袭击扎波罗日亚核反应堆（不仅是乌克兰而且是欧洲最大的核反应堆）的场地，冒着释放辐射的风险。“他们挺身而出向他开枪。这表明了俄罗斯的自由放任态度。它们没有我们在核武器方面所做的区分。”

一名飞行员检查俄罗斯空军飞机 MiG-31（俄罗斯国防部/路透社发布的讲义）

普京上个月宣布，他将使俄罗斯核力量处于 “特殊战备状态” 状态。俄罗斯核力量的长期研究人员帕维尔·波德维格说，警报可能已经为俄罗斯的指挥和控制系统做好了准备，以应对获得核命令的可能性。

目前尚不清楚俄罗斯如何控制其毁灭性较小的武器库。但是，一些美国政客和专家谴责双方的较小武器有可能破坏全球核恐怖的平衡。

军事分析人士指出，对俄罗斯来说，前卫展示毁灭性最小的武器使普京得以提高自己作为冒险者的声誉，并扩大了他进行血腥常规战争所需的恐吓范围。

布朗大学的政治学家尼娜·坦嫩瓦尔德（Nina Tannenwald）说：“普京正在利用核威慑在乌克兰摆脱核威慑，” 他最近研究了不那么强大的军备。“他们的核武器阻止了西方干预。”

全球争夺小型武器的竞赛正在加剧。尽管按照冷战的标准，此类武器的破坏力较小，但现代估计表明，如果在曼哈顿市中心引爆，相当于半枚广岛炸弹的炸弹将造成50万人死亡或受伤。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（路透社/UMIT Bektas/File Photo）

反对这些武器的理由是，它们破坏了现有的核禁忌，使危机局势更加危险。批评人士说，当原子能控制的使用可能突然爆发成一场全面的核战争时，其破坏性较小的性质可能会助长原子控制的幻觉。普林斯顿大学专家设计的模拟首先是莫斯科发射核警告，北约将以小规模攻击作出回应。由此产生的战争将在凌晨造成9000多万人伤亡。

没有任何军备控制条约来管制小型弹头，有时被称为战术或非战略核武器，因此核超级大国可以随心所欲地制造和部署尽可能多的弹头。华盛顿的一个私人组织美国科学家联合会核信息项目主任汉斯·克里斯滕森表示，俄罗斯@@ 可能有 2,000 人。美国在欧洲有大约100个，其数量受到国内政策争端以及将它们设在北约盟国之中的政治复杂性的限制，北约盟国的人口经常抵制和抗议武器的存在。

俄罗斯的原子战理论后来被称为 “攀登降级”，这意味着被击败的部队将发射核武器击晕侵略者，目的是撤出或屈服。莫斯科在野外演习中反复练习战术。例如，1999年，一次大型演习模拟了北约对波罗的海俄罗斯飞地加里宁格勒的袭击。这次演习使俄罗斯军队陷入混乱，直到莫斯科向波兰和美国发射核武器。

汉堡大学的库恩说，当俄罗斯军队恢复了以前的部分实力时，1990年代的防御性训练演习已成为进攻性的。

在实施新的进攻战略的同时，俄罗斯开始了核力量的现代化，包括其毁灭性最小的武器。与西方国家一样，一些弹头的爆炸量各不相同，根据军事形势的不同，爆炸量可能会增加或减少。

俄罗斯阅兵

新武器库的核心是 2005 年首次部署的 Iskander-M。移动发射器可以发射两枚行驶近500公里的导弹。导弹可以携带常规弹头和核弹头。俄罗斯的数字显示，这些导弹中最小的核爆炸约为广岛炸弹的三分之一。

在俄罗斯军队入侵乌克兰之前，卫星图像显示，莫斯科已在白俄罗斯和俄罗斯境内的东部部署了伊斯坎德尔导弹炮台。没有关于俄罗斯是否用核弹头武装了任何伊斯坎德人的公开数据。

曾在苏联时期谈判军备控制条约的前俄罗斯外交官尼古拉·索科夫说，核弹头也可以放在巡航导弹上。低空飞行的武器，无论是从飞机、轮船还是陆地发射，都会返回到当地地形附近，以避免被敌方雷达探测。

他说，从俄罗斯境内，“他们可以到达整个欧洲”，包括英国。

多年来，美国及其北约盟国一直试图与俄罗斯的小型核武器库相抗衡。它始于几十年前，当时美国开始向比利时、德国、意大利、土耳其和荷兰的军事基地发送喷气式战斗机炸弹。库恩指出，与俄罗斯不同，联盟不进行从常规战争向核战争过渡的实地演习。

2010年，长期倡导 “无核武器世界” 的奥巴马决定恢复和改进北约武器，将其变成智能和可操作的炸弹，从而使其目标非常精确。反过来，这使战争计划者可以自由地将武器的可变爆炸力减少到仅占广岛炸弹的 2％。

广岛市上空的原子真菌（Getty Images）

奥巴马领导下的参谋长联席会议副主席詹姆斯·卡特赖特将军当时警告说，爆炸能力的降低使打破核禁忌 “更容易想象”。但是，它支持该计划，因为高度准确性降低了附带损害和平民伤亡的风险。但是，经过多年的融资和制造延误，经过修复的被称为B61 Model 12的泵预计要到明年才能在欧洲部署。

俄罗斯的持续积累和美国的缓慢反应导致唐纳德·特朗普政府在2018年提出了一种新的导弹弹头。根据克里斯滕森的说法，它的破坏力被认为是广岛炸弹的一半左右。

尽管一些专家警告说，这枚被称为 W76 Model 2 的炸弹可能会使总统下令进行核打击的诱惑力更大，但特朗普政府认为，这种武器将通过确保俄罗斯面临比例反击的威胁来降低战争风险。它于2019年底实施。

“这与心理学、凡人心理学有关，” 支持新弹头的核专家富兰克林·米勒说，在 2005 年卸任公职之前，曾在五角大楼和白宫任职三十年。“如果你的对手认为他在战场上有优势，那就试着说服他他错了。”

在竞选总统时，乔·拜登将威力最弱的弹头定义为 “最有可能” 使用弹头的总统的 “坏主意”。尽管如此，克里斯滕森声称拜登政府不太可能从国家潜艇上拆除新弹头。

目前尚不清楚拜登将如何应对普京使用核武器。核战争计划是华盛顿最深的秘密之一。专家说，战争计划通常从开枪警告到单次袭击和多次报复不等，最困难的问题是是否有可靠的方法来防止这种冲突升级。

甚至前国家情报局局长克拉珀也表示，如果普京释放使用核武器，他不确定他会如何建议拜登。

“你什么时候停下来？”问到核报复问题。“你不能继续转动另一个脸颊。在某些时候，必须做些事情。”

图片中，美国总统拜登（efe/Oliver Contreras/Pool/Archive）

专家说，美国对俄罗斯小规模爆炸的反应可能是向西伯利亚荒野或俄罗斯境内的军事基地发射一枚从潜艇发射的新弹头。前核政府官员、北约核政策委员会前主席米勒说，这样的爆炸将是告诉莫斯科 “这很严重，事情已经失控的一种方式。”

军事战略家表示，以眼对眼的余震将恢复进一步升级到俄罗斯的责任，使莫斯科感受到其险恶的分量，理想情况下可以防止局势失控，尽管存在错误估计和事故的危险。描述战争。

在更黑暗的情况下，如果乌克兰战争蔓延到北约邻国，普京可能会诉诸使用原子武器。包括美国在内的所有北约成员国都有义务互相保卫，可能用核弹头齐射。

布朗大学的政治学家坦嫩瓦尔德想知道，现在植根于毁灭性较小的武器对立线的旧形式的核威慑能否维持和平。“我敢肯定，在危机中不会有这种感觉。”

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