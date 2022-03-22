安卓：谷歌虚拟助手中20个最有用的语音命令

语音助手已经成为人们日常生活的一部分。人工智能正逐渐成为家庭的重要组成部分，一旦用户习惯了人工智能，他们就很难停止使用它。
对于出现的任何问题，通常使用向导寻求帮助或执行任务。无论是在家里还是在车里，都可以向你寻求帮助。只需说 “嘿谷歌” 或 “OK Google”，你就可以让它完成任何任务，而无需看或触摸任何屏幕。
因此，在本说明中，Infobae将首先向您展示如何调整 Google Assistant，以便在用户呼叫您时能够做出响应，最后是最常见的命令是什么，以及可以使用它们做什么。
设置 Google 助手以回复用户的声音
1.您必须打开Google应用，然后点击个人资料图片
2。之后，您必须点击 “设置”。
3.将出现一个新窗口，您必须选择 “语音”
4.这里有必要选择 “语音匹配”。
5。将出现一个细分，其中包含激活 “嘿Google” 的选项，您必须触摸开关。
完成这些步骤后，设备将要求启用 “语音匹配” 功能，该功能将允许设备识别所有者的确切声音，并学会确定何时需要与会者的服务。
开始使用Google语音助手的20个基本命令
警报
通过 Ok Google 启用警报是最有用的操作之一，它可以帮助您记住要做什么并在所需时间醒来。使用以下命令启用此操作：
-好/嘿 Google，明天早上 7 点叫醒我。
-好/你好 Google，星期四早上 9 点叫醒我。
-好/你好 Google，在 8 小时后设置一个闹钟。
-好/你好 Google，关掉下一个闹钟。
来电、电子邮件和短信
同样，Google Assistant还允许您执行与电话相关的任务，而无需触摸手机屏幕。此外，您还可以使用某些应用程序发送消息，例如电报，WhatsApp 或Viber 。以下是一些示例：
-好/嘿谷歌，打电话给爸爸。
-好/嘿谷歌，和兄弟开始视频通话。
-好/嘿谷歌，给Jose发送一封电子邮件，主题是 “明天我要出去吃午饭” 和消息 “明天我要和父母一起吃饭”。
-好/嘿谷歌，给爸爸发短信告诉他我明天要去训练。
-好/嘿谷歌，给我姐姐发一个 WhatsApp，上面写着 “明天我要和爸爸妈妈一起旅行。如果你愿意，我们就去吧。”
GPS 导航
同样，通过Google助手，您还可以使用 G oogle地图等应用程序进行GPS导航。有了它，您还可以利用语音搜索功能，该功能可让您在驾驶汽车时大声执行某些操作。
-好/嘿谷歌，怎么去何塞·帕尔多？
-好/嘿谷歌，带我去上班
-好/嘿谷歌，我在哪里？
-好/嘿谷歌，最近的健身房在哪里？
-好/嘿谷歌，从利马到皮乌拉有多远？
-好/嘿谷歌，开车去阿雷基帕需要多长时间？
-好/嘿谷歌，库斯科有趣的地方值得一看。
日历和笔记
另一个基本选择是以虚拟秘书的身份浏览手机议程，并在脑海中出现问题时为自己做笔记，或者您应该记住另一个重要话题要在其他时间处理。
-好/你好 Google，我明天的日历上有什么？
-好/嘿谷歌，在下周四下午为4人创建一个活动，与工人见面。
-好/嘿谷歌，记下这个笔记（提到 “两点”）：在会议上讨论财务问题。
-好/嘿谷歌，注意（提及 “两点”）：写明天的谷歌助手。
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