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星期日 20 三月 2022
奇諾

姆巴佩的话暴露了 PSG 的内部问题：“我们必须专业”

这位前锋在3-0击败摩纳哥队后获得了强劲的释放。他的话与毛里西奥·波切蒂诺所用的话相似

Newsroom Infobae

20 三月 2022
Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Paris St Germain - Stade Louis II, Monaco - March 20, 2022 Paris St Germain's Kylian Mbappe changes his jersey during the match REUTERS/Stephane Mahe
Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Paris St Germain - Stade Louis II, Monaco - March 20, 2022 Paris St Germain's Kylian Mbappe changes his jersey during the match REUTERS/Stephane Mahe

本周日，巴黎圣日耳曼（PSG）以 3-0 输给了摩纳哥，并在危机之后加剧了危机在皇家马德里手中淘汰冠军联赛。在莱昂内尔·梅西没有参加流感比赛的比赛中，毛里西奥·波切蒂诺的球队被击败，凯利安·姆巴佩在最后一次哨声后讲话。

这位法国前锋在比赛中电视摄像机非常沮丧，他对亚马逊Prime Video的麦克风大声疾呼，并没有掩饰他对球队表现的不满：“如果我们对自己的所作所为，对我们想要成为的目标和渴望成为的事物有最低限度的尊重，我们就必须成为专业人士。我们打得不好，是时候向摩纳哥表示祝贺了，” 他说。

Young Wonder 强调了 “专业” 和 “尊重” PSG 盾牌的概念，这在这一点上引起了人们的注意，尤其是因为他的教练波切蒂诺说了类似的话：“这不可能发生。这不可能发生。我们可能会有糟糕的表现，但以这种态度却不能。以这种方式开始比赛是不可接受的。尊重俱乐部和我们的球迷是根本，” 阿根廷人说。

本周日开始的@@ 姆巴佩也要求表彰 A S Monac o 的表现，但补充说：“目标是争取第十个冠军。其余的我想人们不在乎。我们可以以 9-0 赢，人们还会考虑冠军联赛。我们必须保持专业精神。我们必须尊重自己、球迷、人民和家人。”

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PSG 以 3-0 输给了摩纳哥（路透社）

在一支被标记为无法实现其最高目标（即在大陆比赛中奉献自己）的团队中，这位年轻枪手的话似乎并不是偶然的，而且自从那次淘汰赛以来，梅西和内马尔（Neymar）一直保持沉默。同时，这位法国足球运动员似乎正在用这件球衣打最后一场比赛，因为在赛季结束时他的债券到期，尽管他收到了领导层的提议，但他还是选择不继续。

姆巴佩谈到尊重和专业精神，波切蒂诺对其领导人的 “态度” 感到不安，这一事实清楚地表明，在伯纳乌失利之后，PSG 更衣室里有些东西坏了。提前9天，在 Ligue 1 的榜首领先12分，一切似乎都表明，尽管存在冲突，巴黎队仍将以庆祝活动结束比赛。尽管在足球比赛中，任何事情都可能发生。

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