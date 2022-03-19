2022年3月19日星期六格林尼治标准时间 12:00 之前的全球预报

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城市/地区、国家；周六天气状况；周六最高气温（F）；周六的最低气温（F）；周日天气状况；周日最高气温（F）；周日的最低气温（F）；周日风向；周日风速（MPH）；周日的湿度（％）；周日的几率降雨 (%); 周日的紫外线指数.

象牙海岸阿比让；几个小时的阳光；89；78；云和太阳；89；78；西南；10；77％；24％；8

阿拉伯联合酋长国阿布扎比；晴朗晴朗；77；70；Sunny and Nice；82；67；WNW；13；51％；0％；9

叙利亚阿勒颇；澄清；48；27；转多云；50；30；NNE；5；32％；3％；6

荷兰阿姆斯特丹；晴朗；55；37；有些阵雨；49；34；上交所；14；60％；82％；3

美国安克雷奇；可变云量；41；27；云和太阳；40；22；N；6；65％；0％；2

阿尔及利亚阿尔及尔；大部分多云；61；52；局部晴朗；60；54；SE；9；76％；7％；6

土库曼斯坦阿什哈巴德；云量低，寒冷；47；35；晴朗但凉爽；51；42；JAN；7；62％；21％；5

哈萨克斯坦阿斯塔纳；朦胧的太阳；16；-17；低云量，寒冷；16；6；西南；8；96％；15％；1

巴拉圭亚松森；有点凉爽；84；63；阳光明媚；87；69；SE；9；55％；4％；9

希腊雅典；云和太阳，寒冷；45；39；几场阵雨；46；39；NNE；14；54％；97％；5

新西兰奥克兰；雨季；73；66；稍后有阵雨；72；65；JAN；18；72％；100％；2

伊拉克巴格达；雾太阳；76；50；多云；65；47；西北；14；31％；7％；3

印度尼西亚班达亚齐；孤立的风暴；88；74；几场阵雨；85；74；S；6；81％；92％；4

泰国曼谷；云和太阳；96；82；一场孤立的风暴；94；82；S；9；61％；55％；5

西班牙巴塞罗那；有阵雨；57；50；下雨时间；58；52；ESE；13；83％；99％；2

中国北京；局部晴朗；45；30；局部晴朗；52；32；东北；6；37％；44％；5

塞尔维亚贝尔格莱德；晴朗；53；28；晴朗；49；25；SE；8；37％；0％；4

印度班加罗尔；迷雾太阳；93；70；云与太阳；88；67；WSW；6；51％；50％；12

德国柏林；几个小时的阳光；52；33；晴朗晴朗；52；33；CA；12；45％；0％；3

哥伦比亚波哥大；有些雨；69；51；有些雨；68；52；SE；5；75％；89％；11

巴西巴西利亚；丘巴斯科斯；84；64；P/Soleado；85；66；NE；7；51％；4％；10

斯洛伐克布拉迪斯拉发；太阳，有些云；52；29；充足的阳光；50；26；ESE；11；36％；0％；4

比利时布鲁塞尔；晴朗；56；36；局部晴朗；49；37；上交所；5；56％；85％；3

罗马尼亚布加勒斯特；清算，寒冷；41；25；局部晴朗；45；29；NNE；11；26％；1％；3

匈牙利布达佩斯；晴朗；52；27；晴朗，不温带；50；26；NE；5；38％；0％；4

阿根廷布宜诺斯艾利斯；转多云；69；52；云和太阳；70；56；ENE；10；61％；29％；5

韩国釜山；带淋浴；49；39；云和太阳；54；41；西北；7；56％；1％；6

布隆迪布琼布拉；云和太阳；84；66；p/Sunny；83；67；NNE；6；41％；55％；6

印度加尔各答；阳光充足；97；72；充足的阳光；94；74；S；6；44％；0％；9

委内瑞拉加拉加斯；阵雨；87；68；几场阵雨；85；66；ESE；4；59％；85％；11

印度钦奈；朦胧和温暖的太阳；97；80；朦胧的太阳；98；82；S；8；67％；14％；11

美国芝加哥；有些雨；44；35；阳光明媚；57；43；S；7；55％；2％；5

墨西哥墨西哥城；p/Soleado；77；50；阵雨；75；54；SSW；6；36％；56％；10

南非开普敦；阳光明媚；90；65；阳光明媚；78；64；上交所；11；74％；1％；7

斯里兰卡科伦坡；几场阵雨；87；80；阵雨；87；80；WSW；6；73％；47％；12

丹麦哥本哈根；晴朗晴朗；49；35；Sunny；46；37；CA；11；53％；0％；3

孟加拉国达卡；非常热；101；72；Foggy；102；71；SSW；7；37％；0％；9

塞内加尔达喀尔；阳光明媚；75；63；阳光明媚；75；63；N；13；79％；0％；11

美国达拉斯；Warmer；76；52；Sunny and Nice；78；54；上交所；11；35％；56％；7

坦桑尼亚达累斯萨拉姆；阴天和温暖；93；77；阵雨；93；77；SE；8；66％；69％；6

美国丹佛；局部晴朗；58；37；云和太阳；63；28；WNW；9；29％；65％；5

东帝汶帝力；雨；92；75；孤立的风暴；89；74；上交所；5；68％；63％；12

爱尔兰都柏林；晴朗；54；41；局部晴朗；50；42；SE；13；71％；36％；3

塔吉克斯坦杜尚别；大部分多云；53；43；云和太阳；59；42；NE；6；45％；17％；4

埃及开罗；阳光 69；52；太阳其次是云；65；53；NE；11；33％；80％；6

亚美尼亚埃里温；下雪的机会；43；27；有些雪；34；25；NE；5；67％；98％；1

土耳其伊斯坦布尔；阵雪；36；32；Neviscas；40；35；NE；13；66％；94％；3

瑞典斯德哥尔摩；晴朗温带；55；27；晴朗；56；29；西南；5；59％；0％；3

直布罗陀、直布罗陀；云和太阳；64；57；下午下雨；62；56；SE；25；81％；98％；3

越南河内；云和太阳；80；74；短暂的暴风雨；85；75；SE；9；79％；46％；6

津巴布韦哈拉雷；风暴；68；55；风暴；76；55；加利福尼亚州；6；63％；51％；10

芬兰赫尔辛基；转晴天；42；31；太阳；49；29；NW；7；64％；0％；2

越南胡志明市；云和太阳；95；80；大部分多云；93；80；SE；8；60％；44％；6

香港、香港；阵雨；82；69；孤立的风暴；77；70；1 月；8；86％；86％；8

美国檀香山；云和太阳；84；69；局部晴朗；84；69；W；7；59％；31％；10

巴基斯坦海得拉巴；太阳和一些云；97；78；转多云；98；78；上交所；6；29％；6％；11

巴基斯坦伊斯兰堡；局部晴朗；85；64；Foggy；86；63；NNE；9；48％；1％；7

苏丹喀土穆；云量增加；97；70；晴朗和温暖；99；70；NNW；10；9％；0％；11

南非约翰内斯堡；局部晴朗；76；58；多云；75；56；E；4；56％；49％；3

阿富汗喀布尔；阳光温和；68；42；阳光明媚；64；42；SSW；6；29％；0％；7

巴基斯坦卡拉奇；晴天炎热；96；75；朦胧的太阳；95；69；W；12；34％；0％；9

尼泊尔加德满都；朦胧的太阳；84；60；朦胧的太阳；87；59；WSW；6；50％；3％；9

乌克兰基辅；Sunny；43；25；Sunny；47；30；N；7；54％；1％；4

牙买加金斯敦；稍后有风；86；76；几场阵雨；87；75；NNE；11；57％；81％；9

刚果民主共和国金沙萨；孤立的风暴；91；74；孤立的风暴；91；74；W；5；66％；64％；4

马来西亚吉隆坡；转多云；94；78；有几场阵雨；94；78；SE；5；68％；98％；5

古巴哈瓦那；局部晴朗；89；71；晴朗；86；71；JAN；10；63％；56％；9

玻利维亚拉巴斯；有些雨；56；40；几场阵雨；57；40；CA；8；75％；100％；9

尼日利亚拉各斯；孤立的风暴；93；79；短暂的风暴；92；80；西南；7；67％；45％；12

秘鲁利马；澄清；73；65；澄清；73；65；上交所；7；76％；17％；5

葡萄牙里斯本；朦胧的阳光；69；53；下雨时间；62；53；CA；12；84％；99％；3

英国伦敦；有点凉爽；55；39；局部晴朗；50；34；西南；6；58％；70％；3

美国洛杉矶；清算；69；52；Sunny；75；52；NNE；7；45％；6％；6

安哥拉罗安达；云和太阳；87；78；多云；87；78；S；8；72％；66％；11

西班牙马德里；云和太阳；59；48；云和太阳；59；51；ESE；7；57％；78％；2

马累，马尔代夫；部分索莱多；89；82；Soleado；90；81；WNW；7；64％；4％；12

巴西马瑙斯；一场孤立的风暴；87；75；大雨；84；75；上交所；5；84％；98％；4

菲律宾马尼拉；孤立的风暴；94；79；短暂的风暴；97；78；E；7；51％；64％；10

澳大利亚墨尔本；温暖；86；61；有点凉爽；76；60；S；8；67％；2％；3

美国迈阿密；短暂的风暴；82；73；孤立的风暴；80；72；NE；7；78％；75％；8

白俄罗斯明斯克；Sunny；45；25；Sunny；48；30；NNW；6；51％；1％；3

索马里摩加迪沙；局部晴朗；91；79；晴天；92；78；ESE；12；59％；1％；13

乌拉圭蒙得维的亚；云量多变；67；55；太阳和一些云；66；54；JAN；11；54％；26％；6

加拿大蒙特利尔；温带，有雨；50；42；阵雨和毛毛雨；47；34；WNW；5；71％；78％；1

俄罗斯莫斯科；Light and Sunny；39；27；Sunny；44；37；WNW；7；70％；1％；3

印度孟买；p/Soleado；90；80；Sol parcial；92；79；WNW；8；56％；0％；6

肯尼亚内罗毕；云和太阳；84；60；局部晴朗；86；60；NE；10；47％；15％；14

塞浦路斯尼科西亚；阵雨；51；39；转多云；51；36；N；8；35％；3％；3

俄罗斯新西伯利亚；低云量；24；12；低云量；23；11；SSW；13；80％；14％；1

印度新德里；非常热；97；72；雾太阳；98；70；W；6；43％；0％；8

美国纽约；雾消散；63；51；局部晴朗；58；43；西北；18；50％；27％；3

日本大阪；稍后有阵雨；53；40；云和太阳；53；40；NNE；8；51％；26％；4

挪威奥斯陆；太阳；47；23；p/Sunny；47；23；S；4；75％；0％；2

加拿大渥太华；雨季；45；40；Neviscas；45；31；WNW；14；72％；61％；1

美属萨摩亚帕果帕果；云量多变；93；80；太阳和一些云；92；79；E；12；63％；66％；6

巴拿马、巴拿马；p/Sunny；91；75；孤立的风暴；90；76；NNW；11；67％；65％；6

苏里南帕拉马里博；丘巴斯科斯；87；75；丘巴斯科斯；84；74；E；8；77％；66％；7

法国巴黎；p/Sunny；60；36；有些雨；55；44；上交所；6；55％；58％；3

澳大利亚珀斯；清算；86；68；几场阵雨；83；65；S；11；63％；64％；7

柬埔寨金边；孤立的风暴；92；79；短暂的风暴；93；79；CA；6；64％；55％；6

捷克共和国布拉格；云和太阳；49；34；晴朗，有太阳；53；30；ESE；12；29％；0％；4

巴布亚新几内亚莫尔兹比港；局部晴朗；93；76；孤立的风暴；91；75；E；10；73％；68％；11

海地太子港；Sunny；96；68；Sun；91；68；SE；7；50％；30％；10

朝鲜平壤；Neviscas；43；27；晴天；47；22；WNW；11；58％；1％；5

厄瓜多尔基多；阵雨；64；53；下雨时间；64；53；ESE；8；75％；99％；5

摩洛哥拉巴特；局部晴朗；72；54；局部晴朗；67；51；西南；10；78％；70％；6

巴西累西腓；转晴天；87；75；局部晴朗；88；77；CA；7；68％；57％；12

冰岛 Needyavik；Lluvia；39；34；Nevisca leve；38；32；SE；9；72％；72％；2

沙特阿拉伯利雅得；阳光明媚；80；60；晴朗，有阳光；86；67；上交所；8；7％；0％；9

拉脱维亚里加；云和太阳；42；29；有些雾；49；32；NW；4；62％；0％；3

巴西里约热内卢；p/sunny；95；79；一场孤立的风暴；89；75；S；10；65％；98％；7

意大利罗马；p/Cloudy；60；44；有些阵雨；58；39；S；7；48％；94％；5

安提瓜和巴布达圣约翰；阵雨；84；74；太阳；83；74；JAN；14；65％；27％；11

美国旧金山；有些阵雨；59；44；P/Sunny；63；47；WNW；11；57％；2％；5

哥斯达黎加圣何塞；一场孤立的风暴；78；64；一场孤立的风暴；81；65；JAN；13；65％；65％；11

波多黎各圣胡安；有早风；82；75；阵雨；83；73；加利福尼亚州；14；68％；45％；10

俄罗斯彼得斯堡；清算；39；32；Sunny；38；29；W；14；79％；0％；2

萨尔瓦多圣萨尔瓦多；几场阵雨；74；65；阵雨；80；65；NNW；7；71％；85％；11

也门萨那；p/Sunny；75；53；局部晴朗；74；56；上交所；6；28％；5％；11

智利圣地亚哥；多云；81；56；澄清；78；54；SSW；5；27％；3％；6

多米尼加共和国圣多明各；Sunny；86；70；阳光充足，宜人；86；68；NNE；7；74％；44％；10

巴西圣保罗；朦胧的阳光；68；54；下午下雨；66；51；ESE；10；71％；94％；2

美国西雅图；阵雨和毛毛雨；46；39；阵雨；48；44；S；8；70％；97％；1

韩国首尔；Neviscas；45；30；云与太阳；47；26；NW；7；63％；3％；3

中国上海；阵雨和毛毛雨；55；45；阵雨和毛毛雨；48；45；JAN；9；81％；96％；2

新加坡、新加坡；多云；91；80；澄清；89；80；E；6；70％；89％；5

保加利亚索非亚；局部阳光，寒冷；39；18；晴朗，寒冷；40；22；SE；9；44％；2％；5

澳大利亚悉尼；雨；72；64；太阳；75；65；S；9；62％；6％；7

台湾台北；云和太阳，温暖；73；67；雨；83；67；西南；7；63％；70％；7

爱沙尼亚塔林；澄清；38；32；Sol；44；30；W；10；74％；0％；2

乌兹别克斯坦塔什干；大部分多云；44；33；几个小时的阳光；50；36；JAN；5；61％；4％；5

伊朗德黑兰；局部晴朗；57；45；有些阳光；64；52；NNE；7；21％；27％；6

以色列特拉维夫；云和太阳；62；51；多云；56；48；NNE；12；42％；30％；7

格鲁吉亚第比利斯；下雪概率；40；31；下雪几率；36；31；E；6；89％；100％；1

阿尔巴尼亚地拉那；索尔；62；35；充足的阳光；59；31；E；5；32％；0％；5

日本东京；有些阵雨；65；45；晴天；56；44；NNW；10；47％；57％；6

加拿大多伦多；有些雨；49；37；Neviscas；48；34；W；14；68％；61％；2

利比亚的黎波里；Windy；70；55；早雨；61；51；E；19；69％；94％；2

突尼斯、突尼斯；雨，有微风；59；52；阵雨；58；45；ESE；12；71％；62％；6

蒙古乌兰巴托；轻暴雪；28；-7；Soleado；28；-1；E；9；45％；1％；4

加拿大温哥华；阵雨；49；39；Turning Rainy；48；41；SE；6；62％；100％；1

波兰华沙；晴朗；49；25；晴朗，有阳光；50；26；SE；7；42％；0％；3

奥地利维也纳；《云与太阳》；53；32；阳光明媚；50；32；SE；10；37％；0％；4

老挝万象；非常热；91；76；提亮；95；76；NNW；5；54％；90％；4

立陶宛维尔纽斯；Sunny；49；24；Sunny；51；28；NNW；5；49％；1％；3

新西兰惠灵顿；太阳其次是云；61；55；清算；70；60；JAN；8；70％；28％；2

印度尼西亚雅加达；稍后有风；91；77；雨；92；76；西南；8；72％；78％；5

缅甸仰光；有些阳光；99；79；晴天；93；79；西南；7；49％；25％；11

沙特阿拉伯吉达；阳光明媚；85；75；雾太阳；85；74；N；9；54％；2％；8

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