一位前法国球员在经历了12次手术后遭受的折磨：他要求医生截肢

足球是世界上最美丽的运动之一。但与此同时，与任何学科一样，球员在职业生涯中以及一旦决定退出职业活动，都容易遭受伤害，这会影响他的体格。前巴黎圣日耳曼球员法国人布鲁诺·罗德里格斯（Bruno Rodríguez）就是这种情况，他在退休后遇到了许多麻烦。

这位出现在摩纳哥的前前锋，也曾通过梅斯或朗斯等其他法国俱乐部，他讲述了自己的一只脚踝多次受伤后的磨难，这导致他决定渗透以参加比赛。

“我在玩的时候，脚踝扭伤了很多。我一直想玩，无论是小型游戏还是大型游戏。众@@ 所周知，我注射的可的松会腐蚀软骨，如果没有更多的软骨，它就会冲入里面。作为足球运动员，我们没有意识到后果。当然，如果他们向我解释过，我会说我会让下一场比赛过去。” 罗德里格斯在接受法国体育报纸《L'Equipe》的广泛采访时说。

然后，这位于2005年退休，现年49岁的前袭击者详细介绍了他的健康问题是如何演变的，直到他在告别足球后要求医生在进行12次手术后截肢右腿的一部分。

“我再也不能开车了。我妻子得给我洗澡。我再也无法工作了，所以没有更多的钱进来了。它在我的生活中造成了很大的伤害。我无法享受我的孩子们。我什么也做不了了，我待在家里。我们不再有用了。我不一定很沮丧。好吧，我是这么想的。但我只是在吃东西。这很容易激怒我。对我妻子来说，这已不再是生活了。如果她没去过那里，她可能会毁掉它。” 罗德里格斯谈到由于身心痛苦而出现在她身上的黑暗想法。

身穿布拉德福德城外套的法国前锋，来自英式足球

“在倒数第二次手术中，他们切除了我的槌骨（踝关节两侧的胫骨和腓骨的圆形过程）。那导致了肿瘤。这是良性的，但它本来可以改变的。一个半月前，我们与医生进行了最后一次会面。我让他们砍掉。即使仍然有疼痛，至少我可以用假肢正常行走，我可以独立，” 他解释说。

一旦有关他身体问题的消息传出，罗德里格斯接到了他所效力的球队几位前领导人的电话，在帕克德洛斯王子公园举行的 PSG 比赛中，展示了一条横幅，上面有一条消息给他。在接下来的三个月中，谁也知道如何在2001年期间在西班牙足球比赛中穿Rayo Vallecano球衣，他们将不得不举行理疗课程。

“我们的工作主要是平衡的。我有手术的痛苦，但最重要的是幻肢的痛苦，随着时间的流逝，幻肢会减少：它们是神经痛，大脑认为总是有腿。我的印象是我有脚，我想移动手指和脚踝，它会拉我...这种情况非常罕见，” 他说。

布鲁诺·罗德里格斯（Bruno Rodríguez）在13年的职业生涯中打进了76个进球，向新一代足球运动员以及他们为照顾自己的职业生涯而需要采取的谨慎态度留下了重要信息。“我当然后悔。如果他们告诉我他要带我去那里，我会拒绝的。你玩游戏但他们不会告诉你你必须休息。但我不怪任何人。他说，它必须有用。他们截肢了我，谁在乎。但这一定是令人震惊的。教育年轻人。他总结说，它可以在培训中心使用。

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