百万富翁在击败 Once Caldas 后创下历史

由阿尔贝托·加梅罗（Alberto Gamero）领导的团队取得了近年来最好的连胜纪录之一。最近，蓝军在当地锦标赛第十一轮的一场比赛中以 1:0 战胜了昂斯卡尔达斯·德·马尼萨莱斯。妥协发生在 El Campín体育场，经过62分钟的比赛，丹尼尔·鲁伊斯（Daniel Ruíz）从罚球点打进了大使们获胜的进球。

人们对这场比赛抱有很大的期望，尤其是自从阿尔比亚祖尔击败弗鲁米嫩塞以来，由于南美解放者杯小组赛的资格。大使们一直在领导比赛，承受不起失去积分的代价。国民竞技密切关注他们，在桌子上排名第二。这场比赛并不是特别引人注目，两支球队几乎没有选择。但是，蓝队占据了主导地位，尽管在几段中，白人占了上风并控制了控制权。

在会议的第一部分，Millonarios 提出了制作游戏的困难。 大卫·席尔瓦的缺席臭名昭著。 然后，他们选择了中距离射击。爱德华多·索萨和拉里·巴斯克斯是第一个从外面尝试的人。在这两次比赛中，来自对手球队的守门员杰拉尔多·奥尔蒂斯都做出了正确的回应。

从15分钟起，一旦卡尔达斯安顿下来。他们用非常相似的剧本两次产生危险。在乐队旁边，回去完成。幸运的是，门德斯·加西亚和马塞利诺·卡雷亚索的目标并不一致，幸运的是，对于首都的人来说。从那时起 30 分钟后，几乎没有玩游戏。 上半场裁判对比赛的处理不佳。

下半场，由于缺乏机动性，前锋迭戈·赫拉佐（Diego Herazo）在一场有争议的表现中被贾德· 瓦伦西亚（Jader Valen cia）取代。直到60分钟后，Millionarios才设法打破马尼萨莱斯队的阻力。此时，主队排名第 10 的鲁伊兹在该区域内接球，向内钩住并被对手击倒。裁判指出了最高罚款，尽管很明显，VAR 再次确认了这一点。是同样的 10 人处决了监狱。左撇子到球门和球门的中间。

白队的教练迭戈·科雷多立即赶上了这些变化。罗伯特·梅希亚和胡安·戴维·罗德里格斯进入了。但是，米洛斯继续占据主导地位。 在第70分钟，安德烈斯·利纳斯和安德烈斯·穆里略不得不被替换。 两名球员都表现出身体疾病。几分钟后 Celis 出来了。何塞·库埃努以中后卫的身份进入，里卡多·罗萨莱斯以边锋的身份进来，埃德加·瓜拉在乐队中领先。

在第81分钟，Millionarios的另一种选择几乎最终宣判了这场比赛。索萨与鲁伊斯开始了反击，在左侧区域开始，鲁伊斯以微妙的触感使瓦伦西亚得以勉强达到了第二个进球。这位前锋没有精确地完成比赛。不久之后，在从左边执行得很好的十字架之后，巴斯克斯向前走，球越过了球门。

在过去的十分钟里，蓝色10开始了它的表演。一系列 gambettes、经过过滤的通行证和任期频率险些让 El Campin 倒下。在第89分钟，这名少年为左侧区域发明了一个精彩的玩法，并释放了一个30米长的左手射门，撞到了棍子上。震惊地为球迷们大喊进球。裁判在比赛结束时吹口哨，米洛斯获得 3 分。

不仅是胜利，大使们仍然是冠军的领导者，获得 26 分，延长了他们不败的连胜纪录和更多的直线胜利。在哥伦比亚甲级联赛的 20 个俱乐部中，他们是击败最少的山谷，他们是整个锦标赛中客队中最好的球队。此外，他们还凭借这场胜利创下了俱乐部历史的新纪录，这是迄今为止已有20年历史的短期锦标赛中连续获胜的最高纪录。蓝军已经连续七次击败马格达莱纳联盟、拉科鲁尼亚卡利、阿吉拉斯·多拉达斯、美洲虎、科尔图卢阿、独立圣达菲以及现在的 Once Caldas。

在未来几年中，球队面临的挑战是保持良好的连胜纪录并确保他们的排名。拉科鲁尼亚独立队麦德林将成为其下一个对手，是本届锦标赛中最好的球队之一，比赛将于3月23日 20:15 在阿塔纳西奥·吉拉尔多特体育场举行。





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