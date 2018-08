En ese caso es el concejal Segundos Cernadas el que va a competir y que ayer estuvo en La Plata. El encuentro duró unas dos horas y participaron Leandro Costa (Escobar), Pablo Valerga (Gral Las Heras), Lucas Delfino (Hurlingham), Gabriel Pozzuto y Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó). También Ezequiel Pazos Verni de José C. Paz a cuyó intendente Mario Ishii visitó Vidal hace poco. El ex peronista Jesús Cariglino también fue de la partida. El dará la pelea en Malvinas Argentinas donde la mandataria visitó al intendente actual Leonardo Nardini. Por Marcos Paz fue una mujer, Anabel Arboledas; por Moreno Leo Coppola y Anibal "Turco" Asseff (Moreno), por Almirante Brown el ex titular del PAMI y hoy concejal Carlos Regazzoni a quien increparon el sábado en el timbreo según denunció, "patotas" del municipio.