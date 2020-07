El 31% de los encuestados respondió que si bien los insumos están disponibles, son más caros; el 26% dijo que “se venden pero sólo en dólares, se cortó la financiación en pesos o las tasas ofrecidas no son atractivas”; el 20% contestó que “los insumos están disponibles, a precios similares a los previos, pero las condiciones comerciales son más duras”; el 18% sostuvo que “algunos de los insumos que habitualmente compra no están disponibles”; y solo el 5% declaró no haber tenido inconvenientes de ningún tipo.