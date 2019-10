Por otra parte, Echevehere se refirió a los compromisos de campaña que asumió el pasado sábado el presidente de la Nación en relación al sector agroindustrial. Uno de ellos, la modificación de la Ley de Semillas. Al respecto el ministro aseguró: “Vamos a insistir con el debate de esta nueva Ley en el ámbito del Congreso, donde no tenemos mayoría en ambas cámaras y por eso no prosperaron las negociaciones. Igualmente, hubo un gran avance con el dictamen de tres comisiones. Pero la oposición no ha querido acompañar con los votos”.