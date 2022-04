Gary Medel aponta Reinaldo Rueda como um dos responsáveis pela eliminação do Chile do Qatar 2022

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

A seleção chilena enfrenta estar fora do campeonato mundial pela segunda vez consecutiva. Sua última participação foi na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, onde chegou às oitavas de final e caiu da disputa de pênaltis para a equipe anfitriã. No processo de qualificação rumo ao Qatar 2022, um dos treinadores foi Reinaldo Rueda, que foi duramente criticado por Gary Medel.

O 'pit bull' falou com a ESPN F90 do Chile como uma das referências da equipe do sul. Lá ele destacou os grandes jogadores que a equipe chilena tem, mas ele assumiu a responsabilidade pela eliminação nos órgãos de treinamento que passaram, primeiro Reinaldo Rueda e depois Martin Lasarte, uruguaio que passou como treinador do Millonarios FC na Colômbia.

Nos playoffs, Reinaldo Rueda liderou apenas quatro partidas contra a equipe chilena com uma vitória, um empate e duas derrotas. Essas partidas resultaram em quatro pontos e seis gols contra, o mesmo número de gols a favor. O único item em que o saldo vencedor foi positivo contra derrotas foi nos amistosos, onde de 2018 a 2020 completou 17 com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. Seu desempenho com o Chile foi de 43,21%.

Na época, o técnico do vallecaucano também foi criticado pelo atacante histórico, agora comentarista, Mauricio Pinilla, que definiu Rueda como um cara legal, com uma maneira horrível de trabalhar:

O terceiro ciclo de Reinaldo Rueda na seleção colombiana também não foi bom, ele liderou 22 partidas com um recorde de 7 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. O desempenho geral foi de 46,97%, um de seus menores recordes com seleções nacionais. O 'tricolor' durou sete partidas sem vencer (4 partidas e três quedas) e o 1-0 contra o Perú no estádio Metropolitano em Barranquilla colocou em 'cheque' para o encerramento do torneio.

O treinador após sua saída da seleção da Colômbia, onde não recebeu compensação após não cumprir a qualificação para a Copa do Mundo de 2022 do Qatar, teria ofertas para liderar a seleção de Honduras, cujo último treinador foi Hernan 'Bolillo' Gomez, e a seleção do Panamá caso a equipe dinamarquesa Thomas Christiansen não aceite a oferta de renovação.

No nível do clube, a equipe que o administra como única opção é o Atlético Nacional. O jornalista Jaime Dinas garantiu que a prioridade da equipe de Antioquia é finalizar o retorno do Vallecaucano que o conquistou campeão da Copa Libertadores em 2016, mesmo ano em que venceu a Superliga Colombiana e a Copa da Colômbia. Além disso, ele comemorou o título da liga em 2015 e 2017.

