Vídeo: a queda dramática de uma van a uma profundidade de 40 metros no Periférico Sur

Uma câmera de vigilância capturou o momento em que uma van BMW caiu 40 metros em um canteiro de obras em Periferico Sur, no auge do bairro de Los Alpes, no gabinete do prefeito de Alvaro Obregon, resultando na morte de duas pessoas.

O vídeo do que aconteceu durante a tarde da última terça-feira, 18 de abril, foi divulgado pelas redes sociais, incidente em que uma mulher de aproximadamente 60 anos perdeu a vida na companhia da filha de cinco anos, enquanto dois adolescentes com cerca de 15 anos ficaram gravemente feridos.

Os primeiros relatos que surgiram após o incidente indicaram que o motorista do veículo pode ter perdido o controle da unidade devido a um suposto excesso de velocidade, o que poderia ser descartado após a revisão do vídeo.

No material audiovisual, foi possível ver como a van BMW virou a esquina do lado do Periférico em velocidade média, mas o motorista não conseguiu corrigir o volante para que o veículo seguisse seu caminho na estrada, resultando no impacto contra as folhas que cercavam a construção.

Também pode ser visto que a van não diminuiu a velocidade ou tentou mudar sua direção, então o impacto contra a parede da folha não foi suficiente para diminuir seu avanço, embora a princípio parecesse ter contido o golpe.

Depois de perfurar a parede, a van caiu aproximadamente 40 metros em queda livre para o canteiro de obras do porão de um edifício, resultando na morte de pessoas na frente do veículo.

A polícia, bombeiros e paramédicos da cidade chegaram rapidamente ao local do incidente, que resgataram os dois menores feridos no local, que foram levados a um supermercado localizado na estrada México-Tacuba, de onde foram levados para o Hospital Pediátrico de Legaria por um helicóptero do autoridades de capital.

Policiais do Ministério da Segurança Cidadã (SSC) isolaram o local e fecharam a lateral da Periférica Sul devido ao forte dispositivo de elementos de resgate no local. Posteriormente, funcionários da Procuradoria Geral da Cidade do México (FGJCDMX) iniciarão as investigações sobre o caso.

Até esta quarta-feira, 19, as autoridades não apresentaram nenhum progresso nas investigações sobre o caso, mas espera-se que nos próximos dias divulguem os resultados dos procedimentos realizados no local, bem como as revisões de câmeras de segurança próximas ao local.

Um incidente semelhante a este ocorreu em 1º de março na Periférica Norte, no auge de Tlalnepantla, onde um ônibus de passageiros caiu de uma ponte veicular sobre a Avenida Los Maestros, resultando em seis feridos, que estavam se movendo dentro da unidade.

Durante o curso da segunda-feira, 18 de abril, o primeiro dia útil após as férias da Páscoa, vários incidentes rodoviários importantes foram registrados, um dos quais ocorreu na rodovia México-Puebla, onde um trailer foi atingido por um ônibus de passageiros.

O tráfego na estrada foi fechado por várias horas devido ao incêndio causado pelo incidente rodoviário, já que a colisão entre os dois veículos pesados causou um forte incêndio, que foi extinto por bombeiros do Estado do México.

