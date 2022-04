Os maus resultados de 'Superman' Lopez no Tour dos Alpes colocam em xeque sua liderança no Giro d'Italia

Na terça-feira, o espanhol Pello Bilbao (Bahrain Victorious) deu um golpe duplo no Alps Tour com uma vitória por etapa e liderança ao vencer o sprint em um pequeno grupo na terceira jornada entre Primiero/S Martino di Castrozza e Lana, 154,1 km. Miguel Ángel López (Astana), sofreu no segundo dia ao ser colocado na caixa número 76.

Depois de estar longe do líder do Alps Tour, Miguel Ángel Lopez mais uma vez lançou algumas dúvidas sobre sua liderança nas fileiras de Astana para a próxima corrida, que será o Giro d'Italia. Depois de deixar a Movistar Team na Vuelta a España do ano passado, o piloto colombiano voltou a liderar a seleção suíça.

A fração desta terça-feira tinha um perfil no qual o Superman López poderia ter destacado, já que era um palco de montanha. Por sua parte, Lopez fez parte da fuga do dia, que ele encontrou mais dez ciclistas, e tomou uma longa distância.

Após essa fuga, pensou-se que seria um grande dia para o líder de Astana, mas os restos físicos não se sustentaram e nem os de seus companheiros de fuga. Isso veio com nomes importantes como os de Sivakov, Michelangelo Lopez, Sivakov e Caicedo chegaram perto da linha de chegada. Os portos e a resposta do pelotão impediram que a aventura chegasse com sucesso a Lana. Dentro da fuga, o francês, até recentemente russo, Pavel Sivakov (Ineos) atacou, que coroou o Passo de Medolla na liderança. Sua iniciativa reduziu o avanço para 4 homens, junto com Storer, Pernsteiner e Arensman.

Lopez chegou aos 14 minutos e 8 segundos, descartando todas as suas opções na classificação geral e levantando preocupações sobre o Giro d'Italia que começa em 6 de maio e onde permanece na lista de candidatos ao título.

Depois de terminar a segunda etapa, López comentou que: “Foi difícil, fizemos um ótimo trabalho, mas as coisas não aconteceram. Tentamos de tudo para tudo e, no final, ficamos sem energia, mas acho que isso funcionará para nós”.

Ele acrescentou: “Eu fui cheio desde o início e no final eu não tinha energia. Quando o grupo dos melhores me pegou, eu já tinha dado tudo e não acho que mais poderia ser feito... No final, você tenta e não sai, mas não perde nada e aprende muito.”

1. Pello Bilbao (ESP/Bahrain-vitorioso) - 8:08:15

2. Romain Bardet (FRA/DSM) às 0:06 segundos.

3. Attila Valter (Hun/Groupama-FD) às 0:12 segundos.

4. Felix Gall (AUT/Ag2r-Citroën) a 0:16 segundos.

5. Pavel Sivakov (Granadeiros Rus/Ineos) tem 0:16 segundos.

6. Richie Porte (Aus/Ineos Grenadiers) tem 0:16 segundos.

7. Esteban Chaves (Col/EF-EasyPost) tem 0:16 segundos.

8. Eddie Dunbar (IRL/Ineos Grenadiers) tem 0:16 segundos.

9. Um Augusto Rubio (Col/Movistar) a 0:16 segundos.

10. Santiago Buitrago (Col/Bahrain-vitorioso) tem 0:16 segundos.

44. Miguel Angel Lopez (Col/Astana-Qazaqstan) às 14:08 minutos

