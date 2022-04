O FilBo 2022 'Volte para ter você de volta': esta foi a abertura do festival literário mais importante da América

A chegada da pandemia de covid-19 levou ao fechamento das portas de todos os estabelecimentos comerciais para proteger a vida dos colombianos; no entanto, esse fato acabou afetando o evento cultural mais importante da capital e da América: a Feira Internacional do Livro de Bogotá (FilBO).

O encontro literário retornou em 2022 pessoalmente sob o lema “Volte para que você volte”, com a intenção de que editores, artistas, escritores e visitantes se encontrem novamente no local onde as edições anteriores foram realizadas historicamente, Corferias. Nesta nova edição, o país convidado é a Coreia do Sul, que acaba de comemorar 60 anos de relações bilaterais com a Colômbia.

Embora o FilBO não seja mais virtual, como foi nas duas últimas edições, a abertura da feira destacou os desafios decorrentes da pandemia. “Nos últimos dois anos, grande parte de nossas vidas mudou para trás das telas”, disse o CEO da Corferias, Andrés López Valderrama.

O líder da Corferias destacou que durante esse tempo o FilBo estava presente e chegou às casas de milhares de colombianos através da virtualidade. Essa conquista também teve a esperança da reunião que é possível hoje no recinto da feira, onde leitores e criadores de histórias se reunirão, “para se encontrar por meio de cartas”.

O retorno ao presencial também foi uma oportunidade para López convidar os cidadãos a visitar o FilBo, “para ver o que aprendemos como uma oportunidade única de nos reinventar, emergir mais fortes e encontrar a verdadeira essência de quem somos”.

A reunião na feira não foi apenas exaltada pelo executivo da Corferias, mas também pelo presidente Iván Duque e pela prefeita Claudia López, que fizeram parte do evento inaugural; ambos concordaram que de todas as feiras e eventos culturais, o favorito deles era o FilBO.

“Este é, de longe, em nível pessoal, o meu favorito”, explicou o presidente local. É por isso que tenho uma paixão especial”, disse Claudia López durante seu discurso. A prefeita lembrou que na época percorreu os pavilhões com o desejo de aprender através da leitura e, por esse mesmo motivo, ressaltou que durante a pandemia nenhuma livraria fechou suas portas apesar das dificuldades econômicas. “Conseguimos apoiar todos os leitores e amantes da leitura para apoiá-los nas inovações que pudemos”, acrescentou.

Embora Claudia López tenha enfatizado várias conquistas que Bogotá teve em termos de leitura durante a pandemia, ela também indicou quais são as novidades que a capital terá nesta nova edição do FilBo. O primeiro é o pavilhão 'Read for Life', um espaço que terá mais de 20 atividades, como lançamentos, workshops, conversas com autores renomados como Piedad Bonnet e, assim, aprender várias formas de leitura.

E o fato é que a importância da leitura se tornou um foco para o distrito, especialmente desde a educação. López confirmou que o Ministério da Educação garantirá que 12.000 alunos participem da feira e que todos os professores, gerentes de ensino, administradores e funcionários de apoio de nossas escolas possam entrar gratuitamente.

O evento terminou com a intervenção do presidente Iván Duque, que disse que “esta deve ser a feira da reunião, mas não para voltar para onde estávamos antes, mas para sair mais fortemente para defender a cultura para o desenvolvimento”. Para o presidente, FilBo representa a oportunidade de distribuir democraticamente o acesso ao conhecimento e lembrou uma frase do poeta Federico García Lorca: “Se eu estivesse com fome, pediria meio pão e um livro, porque não há fome pior do que a fome de conhecimento, que não pode ser satisfeita”.

