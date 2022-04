Merle Uribe foi atacado por um vizinho: “Com olhos loucos eu estava torcendo minhas mãos”

Merle Uribe está mais uma vez em meio à polêmica, já que a vedette, mais lembrada por seus trabalhos na cena artística nos anos 70 e 80, quando se aventurou no chamado cinema filecas, teve que ir às autoridades denunciar que um vizinho a agrediu fisicamente.

A atriz afirmou ter sido vítima de violência física por parte de uma mulher “que nunca tinha visto no privado” onde mora na praia - o que não especificou -, quando, no meio de seu trabalho de jardinagem na companhia de seu cachorro chihuahua, o animal latiu para a vizinha causando-lhe desconforto , no entanto, a mulher continuou seu caminho.

“Aqui é muito legal, muito triste e muito ruim. Eu estava no meu jardim aqui onde moro e uma senhora passou com um carrinho e meu cachorrinho, o menor, é um velho, que não pesa três quilos e não consegue nem subir um degrau, ela afirma que meu cachorrinho latiu para ela, sim, mas ele não fez nada com ela, ele não pode, se não tiver dentes. Lá estava, ela saiu”, disse ele no programa De primermano.

Depois de retomar suas atividades no jardim, alguns minutos depois, a vizinha voltou sem Merle suspeitar que ela causaria ferimentos graves em seu braço. “De repente, sentei-me no jardim e o vi voltando... Eu disse 'bem, para quê? ', se eu soubesse que ele ia me atacar, eu entraria em minha casa. Como não sou assim, não achei que seria violentada, agredida, insultada, sou idosa e ela é uma pessoa de 34 anos porque foi o que disse à polícia”, disse ela ao programa First Hand.

Merle mostrou ao ar uma enorme ferida que está começando a cicatrizar, e disse que seu vizinho a atacou apenas porque seu filhote, que é “velho”, latiu para ela. La vedette disse que a princípio não queria ir às autoridades porque com sua experiência escapa da violência. No entanto, ele foi registrar uma queixa no Ministério Público local contra Laura 'N', que agora tem uma ordem de restrição que não permite que a mulher fique a menos de 100 metros da atriz.

Além disso, Merle terá que esperar mais 8 dias, por um total de 15 dias, e ver se a ferida cicatriza, caso contrário, a queixa legal contra o vizinho tomaria outra direção.

“Ele fez isso comigo com as mãos, mas agora não é como era, está meio que melhorando... Só porque meu cachorrinho latiu para ele, só isso. Eu moro na praia, tem a denúncia, fui denunciá-la criminalmente à promotoria. Eu tenho fugido dos abusos, fiquei muito calmo aqui até que aquele largo, com olhos malucos, comecei a torcer minhas mãos, as duas, porque aqui também eu tenho hematomas”, acrescentou.

“Você já tem uma ordem de restrição, não consegue chegar a 100 metros de mim, nem meus animais de estimação nem minha casa... você tem que esperar para ver se a ferida cicatriza em 15 dias, acho que não vai cicatrizar porque já se passaram 8 dias. Se não cicatrizar antes de 15 dias, prosseguirá conforme ditado por lei, mas veja como ela me deixou”, denunciou a atriz, que disse não conhecer o vizinho.

“Ele me ameaça e diz 'você não sabe quem eu sou'. E a verdade é que aqui em particular há muitas casas e nem todos nós nos conhecemos, me parece muito ruim que eles desrespeitem um idoso que também não fez nada”, disse a vedette entre soluços.