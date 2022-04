Juan Carlos Osorio rejeitou a oferta de um grande futebol asteca

CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

Após sua saída da América de Cali devido aos maus resultados na Dimayor Betplay League, Juan Carlos Osorio ainda é um treinador procurado dentro e fora do país. No México, fala-se que um dos grandes nomes do futebol manual quer contar com os serviços do colombiano.

Deve-se lembrar que, além de liderar a seleção mexicana, que se classificou para a Rússia 2018, o risaraldena teve uma breve visita a Puebla em 2011, onde os números não o acompanharam depois de liderar onze partidas com uma pontuação de duas vitórias e um número igual de empates e um total de sete. derrotas.

No entanto, apesar das críticas recebidas enquanto estava no comando do Tri, no país asteca, o ex-treinador do Millonarios e Once Caldas goza de uma boa reputação, a tal ponto que parece tomar as rédeas do Chivas Rayadas de Guadalajara, que demitiu Marcelo Leaño, que deixou a equipe no décima primeira posição da MX League com 17 pontos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Gustavo Mendoza durante a transmissão do programa La Última Palabra, que é transmitido pela Fox Sports México.

Diante da consulta de seus colegas de mesa que eram os outros candidatos para substituir Leaño, Mendoza observou que a liderança do Chivas já havia feito contato com Osorio.

O jornalista acrescentou que o argentino Antonio 'El Turco' Mohamed, atual técnico do Atlético Mineiro no Brasil, também está no convés dos técnicos para chegar ao banco do Rebanho Sagrado.

Da mesma forma, o jornalista esportivo colombiano Ricardo Mayorga disse através de sua conta oficial no Twitter que Juan Carlos Osorio realmente recebeu uma ligação da equipe mexicana, mas rejeitou a oferta.

Em seu tempo como técnico do México, Juan Carlos Osorio liderou 52 partidas das quais conquistou 33 vitórias, nove empates e dez derrotas. Além de qualificar o elenco de manito para a copa do mundo de 2018, ele alcançou um triunfo histórico contra a Alemanha na fase de grupos.

Depois que a participação da equipe asteca na Rússia terminou, o ex-técnico do Nacional deixou seu posto apesar do interesse dos diretores em renovar seu contrato.

Após sua chegada fracassada à seleção colombiana para substituir José Néstor Pekerman, Juan Carlos Osorio assumiu o comando do Paraguai, onde apenas liderou um amistoso contra a África do Sul e deixou o posto após desentendimentos com as diretrizes do Albirroja.

Depois, ele teve um passe sem piedade ou glória no Atlético Nacional, com o qual não conseguiu revalidar o que havia obtido em anos anteriores, e depois desembarcou na América vindo de Cali, com o qual foi severamente questionado por causa de seu sistema de rotações e a falta de resultados que levaram ao seu desengajamento de comum acordo com as directivas escarlates com as quais não tinha uma boa relação.

