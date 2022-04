Jason Momoa vai estrelar o filme inspirado no Minecraft

Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

O filme sobre Minecraft (o videogame mais vendido de todos os tempos pertencente à empresa sueca Mojang) já é um fato, segundo informações publicadas no The Hollywood Reporter, nas quais também foi comentado que Jason Momoa estaria nas negociações finais para faça parte desse projeto. A direção cairia nas mãos de Jared Hess, de acordo com o site especializado em notícias de entretenimento. Hess tem a seu crédito o filme de 2004 Napoleon Dynamite; e Nacho Libre, lançado em 2006.

A produção será liderada por Mary Parent (Dune) e Roy Lee (Death Note), enquanto a produção executiva será de Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts. Também contará com Vu Bui e Lydia Winters, da Mojang Studios, que também produzirão o filme.

Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)

O jogo Minecraft estreou em 2011 e simula um lugar onde os jogadores constroem cidades e mundos com blocos de tamanhos diferentes. Imediatamente, o jogo se tornou um sucesso mundial e alcançou mais de 100 milhões de usuários poucos anos após seu lançamento. Até agora, nenhum detalhe adicional do filme e seu enredo foi revelado, nem nenhuma outra figura acompanhando Momoa neste filme.

Este projeto é o culminar de várias negociações que os criadores do jogo começaram com as autoridades da Warner Bros. em 2014, e que finalmente vê a luz agora em 2022. Naquela época, o filme seria dirigido por Jill Messick. Vale ressaltar que Messick cometeu suicídio em 2018 e o projeto foi interrompido novamente. De fato, Messick receberá reconhecimento nos créditos do filme assim que terminar.

Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT Europa Press

Nos últimos anos, os fãs de videogames puderam assistir a filmes na tela grande com base em alguns deles. Free Guy, por exemplo, estrelado por Ryan Reynolds, foi considerado uma versão gratuita do jogo GTA (Grand Theft Auto). Também estão na lista Uncharted (com Tom Holland e Mark Wahlberg nos papéis centrais) e Sonic 2 com Jim Carrey, e ambas as versões do filme foram bem recebidas pelos fãs.

A sorte de Jason Momoa virou de cabeça para baixo após sua participação na série da HBO Game of Thrones. Seu papel como Khal Drogo, aquele guerreiro que falava uma linguagem fictícia, lhe rendeu reconhecimento mundial que o levou a papéis como o do super-herói Aquaman do Universo DC, e sua participação como Duncan no premiado Dune.

CONTINUE LENDO: