“Escolha ou morra”: outro filme de maldições, desta vez com um videogame como centro da trama

“Escolha ou morra”: um videogame normal altera a vida de pessoas diferentes, incluindo as dos protagonistas. (Netflix)

Na cena de abertura, um nerd adulto e fã de videogame, Hal (Eddie Marsan), recebe uma cópia de um jogo de computador interativo fictício chamado “CURS>R”. Este é um jogo com texto e opções a partir do qual você deve escolher passar de nível. Hal se diverte com a descoberta, mas logo descobre que o jogo sabe tudo o que está acontecendo ao seu redor e as respostas são acompanhadas por consequências do mundo real. É um ótimo prólogo para apresentar o que está por vir, o jogo é sério.

Alguns meses depois, uma brilhante estudante universitária, Kayla (Iola Evans), trabalha na limpeza para pagar seus estudos. Ela fornece tecnologia para seu amigo Isaac (Asa Butterfield), um especialista em computação, que por sua vez a ajuda a aprender a codificar para que ela possa adquirir habilidades suficientes para suas aulas. Quando Kayla cruzar o caminho do jogo antigo, ela entenderá que precisa escolher uma das opções ou morrer. Existe alguma maneira de escapar?

O cinema de terror, como qualquer outro gênero, deve passar por três etapas para funcionar: uma ideia interessante, um desenvolvimento atraente e um fechamento que faz jus às suas promessas. O terror tem dificuldade em fechar suas histórias, muito mais na era das franquias, onde um sucesso pode ser transformado em muitos filmes de grande sucesso. Escolher ou morrer tem um charme inicial baseado em seu olhar sobre os pioneiros dos videogames, seus estética, seus sons, suas limitações e, agora, seu conteúdo nostálgico.

Quantas piscadelas e citações o script tem? Muitos, claro. Quantas cenas boas o filme tem? Vários, felizmente. A maioria deles não faz muito sentido, mas tem a tensão necessária. E como já mencionado, a premissa é boa, mas o enredo não consegue se sustentar até o fim. Quanto mais tempo o espectador tem para pensar, menos respostas o filme pode dar. Para se sustentar, e como costuma acontecer no gênero, o filme se baseia em histórias pessoais e horrores do mundo real. Pouco a pouco, ele está flertando com títulos como Nightmare in the Deep of the Night ou The Call. Uma mistura que não progride.

A voz de Robert Englund confirma todas essas conexões. Englund age de si mesmo, para selar toda a conexão com os anos oitenta. Tudo o que se segue depois é uma série de explicações que desligam o interesse da trama. Quanto mais eles querem nos explicar, menos valiosa a história tem. O último terço da trama é todo em declive. O amor pelos videogames e o sonho de alcançar a história perfeita ligada a eles nos mantém interessados no final. No final, todos perdemos.

