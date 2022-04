Debate presidencial na França: a última chance de Marine Le Pen de quebrar o favoritismo de Emmanuel Macron

A combination picture shows portraits of the two candidates running for the second round in the 2022 French presidential election, Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, and French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election. Pictures taken February 5, 2022 (L) and April 2, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

O debate desta noite entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen na televisão francesa é a última grande oportunidade para o candidato de extrema-direita tentar reverter a tendência nas sondagens dos últimos dias de um aumento da liderança a favor do presidente francês.

Os dois candidatos que disputarão o Eliseu na segunda volta das eleições presidenciais do próximo domingo se enfrentarão durante pelo menos duas horas e meia num debate que já se tornou um clássico em França, e que até certo ponto é uma repetição daquele que os dois já protagonizaram em 2017.

Em seguida, o vencedor da noite foi Macron, que também foi o favorito indiscutível para o segundo turno, e aquele que acabou varrendo as pesquisas com 66,10% dos votos, contra 33,9% de Le Pen.

As coisas mudaram substancialmente desde então e o melhor exemplo é que no final da primeira volta do dia 10, algumas pesquisas prelúdiram uma vitória para o presidente em exercício, mas por apenas dois pontos.

El debate está organizado por las dos grandes cadenas de televisión, la privada TF1 (la de mayor audiencia) y la pública France 2, aunque otros medios lo emiten también en directo. REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS

Desde então, as pesquisas têm apontado para um aumento na diferença entre os dois adversários. Por exemplo, o Demoscopic Institute Opinion Way deu a Macron esta terça-feira 56% da intenção de voto, mais dois pontos percentuais do que na sexta-feira passada. Pelo contrário, Le Pen também perdeu dois pontos na época para 44%.

O debate é organizado pelos dois principais canais de televisão, o privado TF1 (aquele com maior audiência) e o público France 2, embora outros meios de comunicação também o transmitam ao vivo.

Dois jornalistas dessas redes - Gilles Bouleau e Léa Salamé - serão responsáveis por moderar o debate, garantindo que haja igualdade nos tempos de uso da palavra e definindo o ritmo e a passagem de uma questão para outra, mas sem intervir diretamente no conteúdo para evitar qualquer controvérsia sobre o papel deles.

Cada candidato nomeou um conselheiro que supervisionará que o desempenho esteja em conformidade com as regras previamente estabelecidas, por exemplo, para que imagens potencialmente prejudiciais de um candidato perdido em suas anotações ou coçando o nariz enquanto o outro está falando não apareçam na tela.

El presidente del Senado francés, Gerard Larcher, habla durante un mitin de campaña política de Valerie Pecresse, jefa de la región de París Ile-de-France y candidata de LR en las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, Francia, el 3 de abril de 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier REUTERS

Poucas horas depois deste momento cardeal da campanha, o presidente do Senado, Gérard Larcher, membro do partido conservador Los Republicanos (LR), explica em entrevista ao jornal Le Parisien na quarta-feira que votará em Macron porque “Marine Le Pen representa um perigo para o país”, embora ressalta que tal apoio não significa que dê sua aprovação para o programa do primeiro.

O prefeito de Perpignan, Louis Alliot, que é um dos principais apoiadores de Le Pen (e seu ex-parceiro), repetiu na Europa 1 a mensagem de que seu candidato está aberto a alianças e que, em caso de vitória na nova maioria, haverá “pessoas de todas as faixas”, incluindo a do outro líder Partido Reconquista de extrema-direita, Éric Zemmour.

(com informações da EFE)

