Companhia aérea Latam reintegrou rota entre Cartagena e Lima após dois anos de pandemia

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Na próxima terça-feira, 3 de maio, a companhia aérea chilena Latam retomará uma rota que havia parado de fazer há dois anos, devido à pandemia de covid-19. Esta é a rota direta entre Cartagena (Colômbia) e Lima (Perú).

O voo LA2448B decolará três vezes por semana, às terças, quartas e domingos, e aumentará o número de destinos que a companhia aérea oferece para a Colômbia para cinco. Os outros quatro são Medellín, Bogotá, Barranquilla e o arquipélago de San Andrés.

Cristina Gil de Melo, gerente de vendas da Latam Airlines Perú, disse que a retomada desta rota “aumentará as esperanças de centenas de funcionários da LATAM que trabalham há vários meses para reativar essa rota. Tudo isso como parte do compromisso que temos como organização, com a reativação do turismo, a promoção do comércio e a conectividade da região”.

Este anúncio da Latam também é um acréscimo à rota direta Quito-Bogotá, inaugurada em 1º de abril. Esta rota voa às segundas, terças, quartas, sextas e domingos. Mónica Fistrovic, diretora executiva da subsidiária da Latam no Equador, disse há alguns dias que “a abertura da rota Quito-Bogotá é uma prova do nosso compromisso de continuar conectando equatorianos e promovendo o Equador em outros destinos internacionais”.

A companhia aérea está enfrentando grandes mudanças ultimamente e planeja operar aproximadamente 1.059 voos diários durante abril de 2022, contando voos domésticos e internacionais em seus 132 destinos nos 20 países que conecta.

Em março passado, o tráfego de passageiros (medido em quilômetros de passageiros alugados - RPK) foi de 66,5% em relação ao mesmo período de 2019, com base em uma operação medida em ASK (assentos por quilômetro disponíveis). Isso significou que o fator de ocupação diminuiu 1,7 pontos percentuais, chegando a 81,1%.

Por outro lado, sua filial no Brasil aposentou recentemente seu piloto de vida mais longa, conhecido como Comandante Loreto, que liderou voos comerciais por 44 anos e experimentou a fusão entre a brasileira Tam e a chilena Lan. Ele dirigiu pela última vez do Rio de Janeiro para o Brasil na semana passada.

A Aeronáutica Civil informou que, devido à alta demanda e às condições climáticas adversas em torno do Aeroporto Internacional El Dorado, as operações aéreas têm atrasos de mais de 90 minutos e recomendou que os viajantes entrem em contato com as companhias aéreas para antecipar possíveis mudanças nos itinerários.

A Avianca iniciou um plano de contingência para evitar que os passageiros que não possam viajar durante o dia 19 de abril, o façam remarcando seu voo, sem nenhum custo adicional ou penalidade, medida que se aplica apenas àqueles que tiveram voos domésticos na Colômbia entre 12h00 e meia-noite.

Desde segunda-feira, as operações aeroportuárias foram comprometidas devido às condições climáticas adversas que ocorreram na capital do país devido às fortes chuvas que o IDEAM já havia alertado.

“Espera-se que a nebulosidade e as chuvas moderadas a fortes aumentem nas regiões do Pacífico, Caribe, Andina, Orinoquia e Amazônia, as mais fortes durante a tarde, noite e início da manhã, e acompanhadas de atividade elétrica em períodos de fortes chuvas, tempestades de granizo e/ou vendavais, diminuindo gradualmente para quinta-feira 21", disse a entidade por meio de um comunicado.

