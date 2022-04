Um brilho nobre: limpe o parquet com o agente úmido certo

ILLUSTRATION - Eine Frau reinigt am 26.06.2012 in einer Wohnung in Berlin den Parkettfussboden (gestellte Szene). Foto: Silvia Marks

Um piso de parquet está sujeito a um grande desgaste diário e deve continuar a brilhar o mais nobremente possível, algo que só é possível com cuidados regulares. Sujeira grossa arranha a madeira. Para removê-lo do chão, use uma vassoura macia ou um acessório de parquet do aspirador de pó. Em seguida, limpe com um esfregão úmido, conforme recomendado pela Associação Alemã da Indústria de Parquet (vdp). E se o piso estiver lacado ou encerado? Nesse caso, o agente de limpeza apropriado deve ser escolhido, pois o produto usado para madeira lacada não pode ser usado para parquet encerado. Os limpadores universais podem até danificar a superfície, em vez de limpá-la. Se for necessário reaplicar cera ou laca depois de um tempo, isso pode ser feito com bastante facilidade no caso de parquet encerado diretamente após a limpeza. Para pisos lacados, isso geralmente exige muito mais dedicação, mas geralmente não é necessário com tanta frequência quanto no caso da cera. E, finalmente, o conselho dos especialistas para retocar pequenas marcas é que elas podem ser escondidas com ceras duras, disponíveis em todos os tons de madeira possíveis. dpa