Testes de WhatsApp para ocultar a última hora de conexão com contatos selecionados no iOS

O WhatsApp está trabalhando em uma nova opção de privacidade que permitirá aos usuários ocultar determinados contatos, a última vez que se conectaram ao aplicativo. Essa é uma opção que, por enquanto, está em fase de testes.

A nova ferramenta foi avisada no final de março passado na versão 2.22.8.9 do Programa Beta do Google Play para Android do aplicativo, que oferecia novos recursos para as seções da última conexão, informações e foto do perfil.

Agora, o WABetaInfo verificou que também foi implementado na atualização mais recente do aplicativo de mensagens por meio do programa TestFlight beta 22.9.0.70 para iOS.

Atualmente, a versão oficial mais recente do WhatsApp permite modificar as preferências para a hora da última conexão, foto do perfil, informações ou status na seção Privacidade, no menu Configurações.

Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)

Enquanto estiver nas atualizações de status, você pode escolher Meus contatos, exceto.. . e apenas compartilhar com.. ., o aplicativo só permite que você selecione Todos, Meus contatos e ninguém para a última conexão e informações do usuário.

No entanto, esta atualização para testadores beta do iOS apresenta uma opção que permite ocultar o último tempo de conexão de determinados contatos selecionados. Dessa forma, aqueles que optarem por ocultar sua última conexão de apenas alguns contatos poderão fazê-lo sem precisar ativar a opção Ninguém.

Dessa forma, eles continuarão tendo acesso às informações dos usuários que têm a preferência ativada para que todos os seus contatos possam saber quando se conectaram pela última vez ao aplicativo.

Essa funcionalidade começou a ser implantada neste fim de semana para alguns testadores beta e, no momento, não há uma data específica para sua implementação oficial.

Uma nova interface para pesquisas em grupo chega:

Outro novo recurso que está sendo testado para iOS é uma nova interface para pesquisas em bate-papos em grupo. O esboço mostra a pergunta seguida por cinco opções de resposta para os usuários responderem.

No início de março, já era previsto que o aplicativo incluísse esse recurso na versão beta 22.6.0.70 do WhatsApp para iOS, atualização que havia sido feita por meio do programa TestFlight.

Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)

Agora, o WABetaInfo relatou uma nova atualização beta do WhatsApp para iOS 22.9.0.70 e compartilhou a interface de pesquisas em grupo, que por enquanto não foi liberada para os testadores beta do aplicativo.

Nele, você pode ver o formato que essas pesquisas terão para bate-papos em grupo, onde uma pergunta é incluída e, em seguida, várias alternativas de resposta, até cinco.

Depois que a opção desejada for selecionada, os usuários devem pressionar o botão Votar, localizado na parte inferior da votação, após as respostas.

A partir deste portal, eles lembraram que essas pesquisas são criptografadas de ponta a ponta, para que apenas os membros desses grupos possam ver a pergunta e seus resultados. De fato, o próprio aplicativo de mensagens nem terá acesso a essas informações.

Esse recurso, que também está sendo desenvolvido na versão beta do WhatsApp para Android, ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, então primeiro precisará chegar aos testadores beta e depois implantar para o restante dos usuários.

É importante lembrar que as pesquisas no WhatsApp são muito semelhantes às do Telegram, que as integra desde 2018. Foi em 2020 que houve uma atualização dessa ferramenta, com novos formatos de questionários e a possibilidade de criar concursos.

