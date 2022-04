Shakira abalou as redes com uma prévia de sua nova música com Rauw Alejandro: “Um sucesso está chegando”

Shakira e Rauw Alejandro surpreenderam seus seguidores depois de anunciarem que, nesta sexta-feira, 22 de abril, lançarão sua primeira colaboração juntos: 'Te felicito', uma música com a qual seus fãs esperam que se torne o próximo 'hit' deste verão.

Para acalmar os desejos de seus seguidores e abrir a boca do que será essa colaboração, a intérprete de sucessos como 'Antologia' e 'Não me lembro de te esquecer', postou em sua conta do Instagram uma prévia do videoclipe de 'Te felicito'.

Na gravação, que dura apenas alguns segundos, você pode ver um robô dançando de um lado para o outro, enquanto no fundo você pode ouvir algumas linhas da música que os fãs descreveram como “inesperadas, mas promissoras”.

Em uma publicação posterior, a cantora e compositora revelou uma imagem do que seria o videoclipe de “Te felicito”, em que ela é vista usando um vestido branco de mãos dadas com o robô que aparece no teaser, e que se presume ser Rauw Alejandro.

As publicações não passaram despercebidas pelos seguidores dos artistas, que não hesitaram em expressar o quanto estão ansiosos para ouvir a colaboração da dupla. “A colaboração que não sabíamos que precisávamos, mas amamos”, “Eu amo Shakira se adaptando aos sons de agora”, “Eu já tenho isso preso na minha cabeça, mal posso esperar para ouvir tudo” , “Rainha, um sucesso está chegando” e “Eu não estou suportandooo eu quero ver e hear it yaaaa”, são alguns dos comentários que seus fãs deixaram nos posts.

Vale lembrar que, depois de 'Don't Wait Up', esse se tornaria o segundo single do novo álbum de Shakira, cuja data de lançamento ainda é desconhecida.

Aqui está a prévia de 'Eu parabenizo você'

Barranquillera lançou 'Don't Wait Up' na última sexta-feira, 16 de julho de 2021, depois de manter seus seguidores em espera por dias com sua campanha de expectativa, com a qual mostrou pequenos fragmentos do vídeo de seu primeiro single.

A música, cujo vídeo foi gravado em Tenerife, nas Ilhas Canárias (Espanha), é a primeira em inglês que a cantora e compositora colombiana lançou desde o lançamento de seu último álbum de estúdio, El Dorado.

O vídeo, dirigido por Warren Fu, que trabalhou com artistas de classe mundial, como Hayley Williams, The Weeknd, Dua Lipa, The Strokes, entre outros, acumulou mais de 46 milhões de visualizações no YouTube até o momento.

