Quando Alianza Lima e Sporting Cristal jogarão novamente pela Copa Libertadores 2022?

A Copa Libertadores continua sendo o torneio de terror para os clubes peruanos. Até agora este ano, ninguém conseguiu marcar pelo menos um empate. César Vallejo e Universitario não chegaram à fase de grupos, pelo que apenas a Alianza Lima e o Sporting Cristal podem mudar a cara deste duro presente.

Nos primeiros dias, a situação foi muito semelhante para os dois. Nenhum conseguiu somar e suas chances de se classificar para os oitavos-de-final estão em perigo. A competição não perdoa erros e faz você pagar caro. De qualquer forma, o torcedor exige e há a obrigação de vencer nas duas instituições.

Deve-se notar que nesta semana (entre 19 e 21 de abril) não houve data internacional para dar descanso ao calendário difícil enfrentado pelas equipes. Mas tudo volta na terça-feira 26, tanto nesta parte do mundo quanto na Europa (Liga dos Campeões). Na Copa Libertadores, a data 3 será disputada.

Alianza Lima e Sporting Cristal ajudaram muito nessa pequena pausa na América do Sul. Eles aproveitaram isso para melhorar o jogo e a definição. 'Blanquiazules' e 'celestes' venceram seus respectivos jogos no último fim de semana contra rivais diretos para o Torneio Liga 1 Apertura.

QUANDO ALIANZA LIMA JOGA NOVAMENTE PELA COPA LIBERTADORES?

Antes da partida da Copa Libertadores, a equipe de Carlos Bustos visitará a Academia Cantolao no sábado, 23 de abril, a partir das 15h30. O evento será no Estádio Miguel Grau, em Callao. Os 'íntimos' vêm da derrota do Universitario por 4-1 no clássico do futebol peruano.

Depois de enfrentar os golfinhos, o Alianza Lima estará pronto para o jogo contra o Fortaleza, no Brasil, na quarta-feira, 27 de abril, no Estádio Adelardo Plácido Castelo. Tudo acontece às 17h em nosso país (19h do Uruguai e da Argentina).

QUANDO O SPORTING CRISTAL JOGA NOVAMENTE PELA COPA LIBERTADORES?

Da mesma forma, os de Roberto Mosquera, que devem primeiro jogar pela Liga 1, onde enfrentarão um dos líderes, Cienciano em Cusco, na sexta-feira, 22 de abril, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. Tudo começa às 19:00.

Depois disso, ele viajará para a Argentina para enfrentar o Talleres de Córdoba, na terça-feira, 26 de abril, no Estádio Mario Alberto Kempes, a partir das 19h30 no Perú (21h30 no Uruguai e na Argentina). Há grandes jogos chegando.