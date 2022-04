O Governo Nacional e o Gabinete do Prefeito proporcionarão maior segurança às pessoas reincorporadas que vivem em Bogotá

FILE PHOTO: Former guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) participate in a protest called "Pilgrimage for Life and Peace" demanding security guarantees and compliance with the peace agreements signed with the government, in Bogota, Colombia, November 1, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Bogotá é uma das áreas do país que mais recebe migração, estima-se que hoje a capital tenha uma média de 7.181.469 habitantes. Por muito tempo, parte da migração que se acentua, é porque há anos as pessoas em áreas de violência escaparam procurando maneiras de reconstruir suas vidas, é importante esclarecer que não só as vítimas chegaram, mas que ex-combatentes chegaram.

Como a capital, como outros territórios, precisa caracterizar seus habitantes para responder às necessidades da população, no segundo semestre de 2021, foi realizado um censo para determinar quantos ex-combatentes das FARC estavam em Bogotá e 604 reincorporações foram identificadas, das quais registradas 563, correspondendo a 363 homens e 200 mulheres.

No processo, também foi identificado que 60,4% das ex-FARC em Bogotá chegaram antes da assinatura do Acordo, 25,2% durante o processo de assinatura e 35,2% ao longo de 2017. As razões pelas quais as pessoas afirmaram, quando questionadas sobre as motivações para se instalar na capital, foram: oportunidades de emprego (40%) e a possibilidade de alcançar o reagrupamento familiar (34,2%).

No entanto, um dos alertas que mais chamou a atenção é a questão da segurança. Neste contexto, em 18 de abril, o Governo Nacional e a Prefeitura de Bogotá se comprometeram a buscar estratégias para o cuidado efetivo da segurança dos ex-combatentes. Da mesma forma, foram apresentadas as medidas tomadas pelas instituições para enfrentar e prevenir ataques direcionados a essa população.

“Conte com a vontade do Distrito Capital para avançar na implementação de ferramentas de proteção e desestigmatização”, disse o ministro da Paz de Bogotá, Vladimir Rodríguez, à Rádio RCN, acrescentando: “É urgente apresentar a Rota às autoridades territoriais que mais expulsam as pessoas no processo de reintegração. É importante que departamentos como Cauca conheçam a Rota em detalhes para serem mais eficientes em Bogotá.”

Os alertas de segurança se tornaram evidentes neste primeiro trimestre de 2022. Em fevereiro passado, uma instalação administrada por ex-combatentes das FARC em Bogotá foi vandalizada, sendo o terceiro estabelecimento de signatários do Acordo Final de Paz a sofrer um ataque até agora este ano.

“Estamos responsabilizando o governo nacional, pois já houve situações semelhantes seguidas este mês. Infelizmente, não vemos nenhuma ação sendo tomada pelo Governo e pelas entidades relevantes. Vemos sistematicidade, porque com a casa de La Roja e hoje vemos que existe o mesmo modus operandi, já que quebram alguns vidros, cortam as barras, não demoram muito, mas é como uma mensagem de: 'Queremos fazer algo com eles', disse Sofía Nariño, membro da liderança dos Comuns Festa.

Outro fato em 3 de fevereiro, “pessoas não identificadas entraram à força na propriedade e roubaram produtos das iniciativas produtivas dos signatários do acordo de paz”, na Casa Cultural La Roja, também localizada em Teusaquillo, onde são vendidos produtos feitos ou cultivados por 22 famílias de ex-combatentes.

“Este é outro exemplo da sabotagem de iniciativas produtivas para a reintegração social e econômica dos signatários, pois também geram ansiedade e medo no coletivo”, disse Comunes em comunicado na época.

E em 21 de janeiro, o mesmo partido anunciou que havia encontrado um dispositivo explosivo na Casa Alternativa, um restaurante também em Teusaquillo que abriga um projeto de um dos signatários. Foi encontrado um dia antes de o partido liderado por Rodrigo Londoño, o último chefe da liderança das FARC e conhecido como Timochenko, realizar o evento do lançamento de sua campanha eleitoral.





