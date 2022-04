José Ramón López Beltrán abrirá uma nova filial de sua fábrica de chocolate em Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador a las elecciones presidenciales por la coalición “Juntos Haremos Historia”, a la salida de su casa de campaña para su reunión en el salón de la Luz. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

A loja de chocolates de propriedade de José Ramón López Beltrán e seus irmãos crescerá com a abertura de uma filial no território de Tabasco. Chocolates Rocío, em homenagem à falecida primeira esposa do atual presidente do México, fez o anúncio no Instagram com a curta mensagem: “Estamos quase prontos para recebê-lo em nossa nova loja em Villahermosa, Tabasco!” , isso depois, nos dias anteriores, eles revelaram que o negócio se expandiria e convidaram seus seguidores a adivinhar onde ele estaria localizado.

Chocolates Rocío inició operaciones en 2019, con una sucursal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

A empresa de chocolate iniciou suas operações em 2019, um ano depois de Andrés Manuel López Obrador chegar ao poder e seu filho José Ramón anunciar que não ocuparia nenhum cargo público durante o mandato de seu pai. Vale ressaltar que Lopez Beltran tem sido questionado nas redes sociais sobre a fonte de renda monetária que lhe permite manter um estilo de vida luxuoso, com um apartamento em Houston, Texas e férias em família em lugares como Aspen, Colorado.

A empresa, conforme detalhado em seu site, cria “chocolate de alta qualidade, capaz de conquistar os paladares mais exigentes e competir com os melhores chocolates do mundo”. A produção ocorre em pequena escala em uma oficina na Cidade do México, onde os grãos de cacau são selecionados manualmente e depois transformados em máquinas de baixa produção. A matéria-prima vem de uma fazenda familiar onde é semeada, colhida, fermentada e seca antes de ser enviada para a área metropolitana.

El negocio de los hijos de López Obrador fue señalado por presuntamente haberse beneficiado del programa Sembrando Vida. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

No final de 2021, os negócios dos filhos de López Obrador foram marcados pela origem do cacau, pois, de acordo com uma investigação jornalística de Aristegui Noticias, a fazenda onde é cultivada beneficiou do programa governamental Sembrando Vida, que visa reduzir a pobreza rural e ambiental degradação. AMLO negou as alegações durante uma de suas coletivas de imprensa matinais, na qual garantiu que a propriedade é herança familiar e que os argumentos contra seus filhos eram falsos.

Apesar das críticas, o empreendedorismo da família López Beltrán vem crescendo. Atualmente, oferece barras de diferentes tipos de chocolate, além de bebidas intoxicantes e carbonatadas que foram adicionadas ao cardápio meses após a abertura da primeira loja, no final de 2019. Em geral, as opiniões daqueles que experimentaram os produtos são boas, quanto à qualidade e sabor, mas são díspares em termos do serviço oferecido pela equipe que trabalha para a fábrica de chocolate, localizada na Rua República da Guatemala, no Centro Histórico do CDMX.

El emprendimiento de López Beltrán ha recibido comentarios positivos por la calidad de sus productos, pero también ha sido señalado por la procedencia de los recursos que lo financian. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

As análises do Google destacam a origem nacional do cacau, recomendam alguns produtos específicos, como o cacau frappé e enfatizam que é um local pequeno, mas aconchegante, onde os funcionários dão um tratamento amigável aos consumidores e explicam detalhadamente o processo de produção de cada chocolate e bebida que pedem. No entanto, também existem alguns comentários negativos de clientes que afirmam ter esperado mais de duas horas para serem atendidos e de alguns outros que acreditam que existem lojas de chocolate gourmet com uma oferta de qualidade superior, apresentação e melhor preço.

Enquanto no Twitter, recebeu críticas relacionadas à origem dos fundos com os quais foi financiado. Entre os comentários mais recentes, destacam-se alguns como: “Chocolates Rocío entrará para a história, a LitioMex já tem parceiros”, referindo-se à Lei de Mineração com a qual López Obrador busca nacionalizar o lítio, depois que a Reforma da Eletricidade foi rejeitada pelo Congresso no domingo.

