Esta é Aljibe, a única livraria em Barichara

É a primeira livraria em Barichara em seus 314 anos de história. É o único dentro de 100 quilômetros. É um espaço pequeno e aconchegante, fundado em 2019 por Alejandra Espinosa Uribe, filha de Diana. É um lugar que dá lugar a qualquer capricho livreiro, pronto para sentar e procurar livros e conversar. A livraria está localizada na esquina do parque principal, onde você pode ver os guayacans que florescem. Embora Barichara seja um município pequeno, ainda tinha espaço para um lugar como esse, e o que estava faltando.

O conceito do site é o menor possível. O catálogo é baseado nos gostos do leitor que é Alejandra e é alimentado pelo que as pessoas estão pedindo. Os livros não são organizados nas prateleiras por gênero ou assunto, pelo sobrenome ou origem do autor. Aqui estão livros para amar outros livros, para se apaixonar, ser movido, para saber onde você está em um determinado momento. Alejandra, que é jornalista e fez parte da equipe por trás do roteiro do filme Encanto, argumenta que é um espaço para dar rédea solta aos sonhos. Ele concordou em conversar com Infobae sobre sua experiência na direção da livraria e o que esse espaço significou para as pessoas.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

De onde surgiu a ideia do nome da livraria?

O nome Aljibe, que é uma palavra de origem árabe que significa poço de água, é uma homenagem às cisternas que existiam anteriormente nas casas de Barichara. Alguns ainda estão preservados e quando conheci esses nascimentos ou poços de água doce nas casas, fiquei surpreso que um recurso como a água estivesse tão próximo, já que hoje a água é escassa em Barichara porque as cisternas estavam cobertas com a chegada do aqueduto. Para mim, é uma imagem perfeita do conhecimento e conhecimento que tínhamos antes, que perdemos e que agora parecem ser necessários. Também pela imagem da fonte de conhecimento, o poço insondável do conhecimento, etc.

Por que Barichara?

A livraria existe em Barichara porque eu moro aqui há seis anos. Chegei porque queria mudar minha vida e me encontrei aqui em Santander.

Como é começar uma livraria neste país?

Bem, no meu caso particular, eu tive a vantagem de ser o autor de Penguin Random House, o que me ajudou muito a gerar contatos com editores; a ajuda de minha mãe com a mesma coisa e minha capacidade de ter uma visão clara do que eu queria e como eu iria fazer isso. Foi um processo de aprendizado fantástico e digo isso com uma pandemia envolvida. A verdade é que havia muito mais livrarias nas aldeias. Minha experiência me ensinou que não há escassez de leitores no país, como se pode acreditar, há necessidade de acesso a livros. Devo dizer também que, no meu caso, foi um processo muito solitário que depende de si mesmo e não há manual de instruções ou rede de suporte que possa guiá-lo nesse caminho.

Como foi a recepção das pessoas depois de um tempo?

Tive o privilégio e a sorte de que a abertura e a existência da livraria receberam a recepção calorosa da comunidade Barichara, e que Aljibe é uma fonte de ideias maravilhosas em minha vida. Cada vez mais sinto que os habitantes da vila tomam conta do espaço e, por outro lado, os turistas sempre ficam surpresos e apreciam esse espaço em Barichara.

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

A livraria se torna uma atração turística?

Sim, para minha surpresa, já que a livraria foi projetada para atender Barichara e a região, eu não esperava que turistas que vêm de lugares onde há muitas livrarias visitassem Aljibe em suas férias e gostassem. Por outro lado, também foi para muitos outros o primeiro contato que eles têm com uma livraria, que também me deixa feliz e, claro, deixa claro a falta de livrarias, ou a falta de conhecimento de sua existência, em muitas partes do país.

De onde vem sua paixão por livros?

Eu cresci em uma casa de intelectuais cercada de livros, livros para mim são equivalentes à minha casa de infância e minha família, eles são o cordão umbilical. Cresci sendo uma ótima leitora, depois estudei literatura, escrevo e agora moro rodeada de livros para me sentir sempre em casa.

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Se um dia ele não pudesse mais assumir, a cisterna ainda existiria?

Ainda não, Aljibe é minha filha e está intimamente ligada à minha existência, à minha seleção como livreiro, à minha capacidade de imaginar novos sonhos para este projeto, então por enquanto é uma extensão do meu ser.

Que pergunta aqueles que vão à cisterna não podem deixar de fazer?

O óbvio, eu acho. “Que livro você recomenda?”

E que livro você está recomendando nos dias de hoje?

Recentemente li Fierce Attachments de Vivian Gornick, adorei. Como um bom romance, tem a capacidade de transportar o leitor para outra vida, mas também de refletir sobre ser escritor, um assunto que me fascina.

Algo que eu recomendo não fazer na livraria

Venha com um sorvete.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe é uma livraria independente e, como tal, também é um projeto cultural. De qualquer lugar do país, eles podem encomendar livros através de suas redes sociais no Instagram e no Facebook: @aljibelibreria

Não se esqueça de visitar o site: www.aljibelibreria.com





CONTINUE LENDO: