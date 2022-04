Em Santander, um menino foi atropelado por um cavalo

No último domingo de Páscoa, ocorreu um infeliz acontecimento no município de Gámbita (Santander) quando as autoridades informaram que um menor (13 anos) morreu após cair de um cavalo na aldeia de Porqueras.

De acordo com as versões fornecidas pelas autoridades, a vítima teria perdido o controle do animal depois que ele se espalhou por uma trilha próxima à calçada.

O menor, depois de perder o controle do cavalo na estrada de lama, caiu ao lado de uma estrada terciária, sofrendo ferimentos graves que o levaram à morte.

A identidade da vítima é desconhecida, embora uma das testemunhas dos acontecimentos tenha afirmado ter colaborado no encontro do corpo junto com as autoridades: “Aqui, na presença das autoridades policiais, encontramos um corpo, uma pessoa que até agora é NN”, disse.

Aparentemente, o menor seria de Chitaraque, departamento de Boyacá. Por outro lado, os habitantes desta cidade de Santander fizeram uma homenagem, na forma de uma despedida religiosa à vítima, de quem não são conhecidos parentes próximos ou visitantes.

Morto por um atirador, dinheiro do Exército Nacional





Efectivo militar asesinado en Catatumbo EJERCITO COLOMBIA





Um ataque às forças de segurança, ocorrido em Catatumbo, leste da Colômbia, resultou na morte de um soldado militar por um franco-atirador, ligado ao ELN, de acordo com um relatório das autoridades.

Identificado como Aldrey Bonilla Rocha, o capitão do Exército Nacional realizou tarefas de patrulha, busca e controle na área dos eventos. O capitão Bonilla era natural do município de Flandres, no departamento de Tolima.

Além desse ataque, as Forças Militares denunciaram outras duas ações violentas na área, uma contra a polícia e outra contra o exército nacional.

CONTINUE LENDO: