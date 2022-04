Eles relatam o feminicídio de Yolima Pérez, ex-combatente das ex-FARC e signatária do acordo de paz

Un grupo de mujeres participan en una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Um membro desmobilizado das FARC em processo de reintegração no departamento de Meta E identificado como Yolima Pérez foi encontrado morto em sua casa, de acordo com o que foi relatado pelo presidente do Partido dos Comuns, Rodrigo Londoño.

O líder condenou a violência contra as mulheres que assinaram o Acordo de Paz entre a antiga organização guerrilheira e o Estado colombiano em 2016:

Além disso, a Corporação Nacional de Reintegração Comum acrescentou que a ex-combatente, de 34 anos, era signatária do acordo, em processo de reintegração e “foi encontrada morta em sua casa na madrugada de hoje” na cidade de Mesetas.

A Corporação ressaltou que a vítima estava desenvolvendo um projeto produtivo, bem como realizando sua formação acadêmica e profissional, a fim de contribuir com a sociedade da vida civil:

Yolima Pérez formou uma das organizações de mulheres “Chocolate entre amigas” e acompanhou a implementação do acordo de paz assinado entre o governo colombiano e as FARC em 2016 por meio do Gabinete de Supervisão das Mulheres, formado por mulheres líderes e atores sociais.

De acordo com o comunicado emitido, a Corporação ressaltou que “este caso é uma evidência da necessidade da implementação abrangente do Acordo de Paz, com uma abordagem de gênero, territorial, étnica e diferencial que nos permite construir a paz com justiça social”.

Como contexto, a Jurisdição Especial para a Paz (JEP) declarou em março passado que 306 pessoas desmobilizadas foram mortas desde a assinatura do acordo de paz, incluindo 10 mulheres, incluindo uma mulher indígena do departamento de Cauca (sudoeste).

Mais casos de violência contra mulheres: em Barranquilla, durante a Sexta-Feira Santa, duas mulheres foram mortas

Nas últimas 24 horas, em Barranquilla, duas mulheres foram assassinadas violentamente, provocando a preocupação e a indignação dos habitantes da cidade.

O primeiro caso foi relatado pela manhã, quando na aldeia de La Playa o corpo sem vida de uma mulher de 30 anos, identificada como Albanis Del Carmen Báez, foi encontrado pela comunidade.

De acordo com o relatório preliminar das autoridades, os moradores do falecido disseram que a mulher teve uma forte discussão com seu parceiro romântico, que aparentemente pegou uma faca e atacou a mulher até que ela tirou sua vida. Embora a mulher tenha sido transferida para um centro médico, onde profissionais de saúde confirmaram sua morte.

A mulher era originária de Maracaibo, estado de Zulia, na Venezuela, e o parceiro romântico que seria responsável por sua morte foi identificado como José Antonio Martínez Viloria, 44 anos, natural de Sincelejo, Sucre. De acordo com a mídia local, a discussão ocorreu porque a mulher enviou seus cinco filhos para ver o pai biológico; crianças de 2, 4, 6, 8 e 12 anos ficaram sem a mãe.

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A. EFE

Horas depois, na área metropolitana de Barranquilla, uma mulher foi morta com uma arma de fogo. Os eventos aconteceram no bairro de Altos de Belén, onde encontraram a vítima identificada como Aurora Sánchez Bauza, 34 anos.

As autoridades afirmaram que, neste caso, a mulher foi interceptada por homens armados em uma motocicleta, que atiraram nela cinco vezes. De acordo com testemunhas, Sanchez estava vestindo um suéter preto, jeans e carregando uma pequena bolsa rosa. Após o ataque, a mulher ficou com o rosto desfigurado diante de ferimentos de bala.

Até agora este ano, seis casos de feminicídio foram relatados no departamento de Atlántico. No final de março, a morte de Yasli Carolina Ortega Bastida, que também foi esfaqueada por seu parceiro romântico após uma briga, foi relatada no bairro Las Americas. Para este feminicídio, William Hernando Molina Soto, o parceiro romântico da vítima, foi capturado.





