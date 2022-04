“Eles parecem completamente derrotados”: foi assim que Noroña zombou dos líderes do Va por México

CAMPECHE, CAMPECHE, 15SEPTIEMBRE2021.- Layda Sansores San Román tomó protesta como gobernadora constitucional de Campeche en el Congreso del Estado, luego de esto se dirigió a la Plaza de República en donde expresó que "Campeche formará parte de la cuarta transformación, primero los pobres, y lo mejor para los pobres”, además añadió que “apostaremos fundamentalmente por lo que es nuestra vocación de mar, de campo, de turismo, salud para todos como un derecho prioritario; educación, combatiremos la violencia contra las mujeres, salarios dignos para los policías, y los abogados de oficio serán los mejores y los mejor pagados, serán motivo de orgullo y dignidad para defender a los más humildes y a los indígenas”. Como invitados acudieron Mario Delgado, presidente de Morena; Marcela Muñoz Martínez; ex directora de seguridad pública de la alcaldía Álvaro Obregón, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, entre otros. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

As reações na sequência das votações para a Reforma da Eletricidade na Câmara dos Deputados continuam a aparecer nesta segunda-feira, 18 de abril, como foi o caso do deputado federal do Partido Trabalhista (PT), Gerardo Fernández Noroña, que ironizou com a situação.

E é que, apesar do fato de que a oposição alegou ter vencido o debate no último domingo, 17 de abril, o petista zombou da expressão que todos os líderes da coalizão Va tinham pelo México (PAN, PRI e PRD) durante a conferência de imprensa que realizaram esta segunda-feira.

“Parecem cheios, completamente derrotados”, foram as palavras que foram ridicularizadas pelo legislador de Marko Cortés — líder do Partido da Ação Nacional (PAN) -, Alejandro Moreno — líder do Partido Revolucionário Institucional (PRI) — e Jesús Zambrano — líder do Partido da Revolução Democrática (PRD) -.

No entanto, seu ponto não parou por aí, pois ele continuou com sua sátira e chamou o panista de Narko Cortés, o PRI como Algrito Moreno e o Perredista como Jesús Hortera.

El polémico diputado se burló de los líderes de la oposición (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

A foto zombada pelo deputado federal ocorreu durante a conferência de imprensa oferecida pela coalizão parlamentar Va por México, onde anunciaram que abandonaram a sessão em que a reforma do Lei de Mineração que a AMLO enviou nesta segunda-feira.

Nesse evento, a deputada do PAN Cecilia Patrón indicou que os três grupos parlamentares decidiram não estar na discussão porque o Movimento Nacional de Regeneração (Morena) e os seus aliados não permitiram uma discussão aprofundada.

Ele também destacou que, na sua perspectiva, foi uma iniciativa que só pagou à retórica do governo federal, porque o lítio já é propriedade do Estado mexicano.

PAN, PRI y PRD ofrecieron conferencia de prensa (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

Enquanto isso, Jorge Romero Herrera, coordenador da bancada do PAN em San Lázaro, expressou sua insatisfação com o desempenho da festa da cereja, pois acusou que era uma vingança porque no domingo passado a Reforma Elétrica não foi aprovada.

No entanto, na época, ele anunciou que nos próximos dias a coalizão apresentaria uma moção para dar-lhes mais tempo para avaliar a proposta; no entanto, isso não aconteceu.

“O partido no poder não supera sua derrota ontem na votação #ReformaEléctrica, então dá uma chance com #LeyMinera. #VaXMéxico vai apresentar uma moção suspensiva contra a iniciativa de ter tempo para avaliá-la”, escreveu Romero em sua conta oficial no Twitter.

Se aprobó la Reforma a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian) REUTERS

Como mencionado, as ações da oposição não puderam ser realizadas, porque a proposta de AMLO foi aprovada rapidamente no plenário da Câmara Baixa quando atingiu a maioria simples.

Com um voto de 298 a favor, 197 abstenções e zero contra, o Estado mexicano terá os poderes únicos de exploração, exploração, industrialização e uso integral do lítio.

Agora que continua no processo legislativo, a Câmara dos Deputados discutirá os artigos reservados e, em seguida, eles serão enviados ao Senado da República para ratificar essa iniciativa com um projeto de decreto.

CONTINUE LENDO: