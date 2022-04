A SIP denunciou o aumento da repressão e da censura contra a imprensa em Cuba, Venezuela, Bolívia e El Salvador

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

Nesta terça-feira, a Associação Interamericana de Imprensa (SIP) iniciou sua reunião semestral. Durante uma conferência virtual, a organização alertou que a repressão e a censura continuam aumentando em países como Cuba, Venezuela, Bolívia e El Salvador.

O orador sobre a situação na ilha foi Henry Constantin, editor do jornal dissidente La Hora de Cuba, que foi preso no ano passado após os protestos massivos de 11 de julho contra a ditadura de Miguel Díaz-Canel.

O jornalista disse que os jornalistas independentes que trabalham atualmente em seu país “não excedem 50 pessoas”: “É um grupo em perigo de extinção”. É que nos últimos anos tem havido cada vez mais “exilados de ativistas e jornalistas independentes”.

“Eles dizem a eles que, se não querem ir para a cadeia, têm que deixar o país para sempre”, disse.

Constantin explicou que o que mais angustia os jornalistas cubanos neste momento é o novo Código Penal, que será aprovado - sem consulta pública - nas próximas semanas ou meses.

O diretor de La Hora de Cuba indicou que o novo código “repete condenações e medidas do código penal anterior, o soviético”. Além de falar sobre propaganda inimiga e aumentar o uso da prisão perpétua, estende o uso da pena de morte a quatro novas figuras criminosas.

Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue agredido por las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana durante las protestas del 11J

Em sua apresentação, ele citou o caso de Yoan de la Cruz, um jovem que não é jornalista, mas que foi preso pelas forças do regime cubano por ser um dos primeiros a transmitir os protestos de 11 de julho em San Antonio de los Baños nas redes sociais. Por compartilhar essas imagens, ele recebeu seis anos de prisão “por desordem e desprezo”.

Desde os protestos massivos, todos aqueles que pedem manifestações pacíficas são acusados pelas autoridades da ditadura de “incitação à prática de crimes”. “O cidadão que protesta corre o risco de ser acusado de desordem pública”, acrescentou.

Constantin relatou que em todas as datas nacionais as ruas da ilha são fortemente vigiadas pelas forças do regime para impedir mobilizações da sociedade civil.

Anteriormente, a SIP indicou em seu relatório interino semestral que a repressão é “a epidemia que mais afeta” Cuba, e advertiu que na última metade do ano ela “se recuperou” com “severas condenações” para os manifestantes dos protestos. Para a organização sediada em Miami, a liberdade de expressão na ilha é “fraca”, e está enquadrada dentro de uma sociedade “sem trégua” e em um ambiente “hostil”.

Outro país que sofre repressão e censura brutais há anos é a Venezuela, onde a ditadura de Nicolás Maduro aplica estratégias muito semelhantes às empregadas pelo regime de Castro.

Miguel Henrique Otero, presidente e editor do jornal El Nacional, falou sobre a situação na Venezuela durante a conferência virtual. Como ele disse, “A Venezuela é um país fora da liberdade de expressão”. “Os venezuelanos descobrem o que está acontecendo por meio do canal estadual e alguns meios de comunicação que permanecem lá.” Além disso, a conexão com a internet “é muito limitada e cara”.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tomó el poder de la sede del diario El Nacional (EFE/Ronald Peña) EFE

Por esse motivo, as redes sociais se tornaram uma ferramenta “fundamental” para os civis nos últimos anos.

Em relação aos ataques à liberdade de expressão perpetrados pelo regime chavista, Otero falou de três tipos. Em primeiro lugar, “agressões físicas diretas”. Estes, indicou, se intensificaram no final do ano passado no âmbito das eleições regionais. “Quem estiver filmando corre o risco de ser atacado por coletivos chavista ou grupos paramilitares.”

O segundo tipo de agressão que ele identificou é o “uso do sistema judicial”: “É um regime que tenta dizer que os presos políticos têm todos os julgamentos, que o sistema age, mas na prática o sistema é um instrumento vil do executivo. Quase 80% estão presos por medidas cautelares, sem sentenças”.

A esse respeito, citou como exemplo o caso do jornal que preside, El Nacional, cuja sede em Caracas foi recentemente embargado pelas autoridades chavista na sequência de uma ação judicial de Diosdado Cabello. “Foi muito óbvio. Uma alegação de difamação que se deveu a uma nota publicada, que dizia que Diosdado Cabello estava sendo investigado por tráfico de drogas. Muitos jornais publicaram isso antes de nós. O julgamento criminal não está em andamento, mas sem uma sentença, recebemos US $13 milhões em indenização; eles mataram as pessoas que trabalhavam nas instalações com armas longas e tomaram o poder das instalações”.

A terceira e última forma de agressão indicada por Otero responde às “decisões arbitrárias do regime, que não têm apoio judicial, mas que são ações do Estado”. Por exemplo, “bloquear páginas da web”. Segundo o jornalista, a única coisa independente que resta na Venezuela são as páginas de venezuelanos no exterior.

“O regime ordena que as empresas de telefonia bloqueiem todas essas páginas. O número de páginas bloqueadas é considerável. Eles fazem o mesmo com páginas que acham que os venezuelanos não deveriam ver, como Infobae, CNN... Devemos perguntar às empresas de telefonia, que muitas são multinacionais, por que elas fazem isso, se não há decisão judicial”, refletiu.

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional

Um dos países que mais uma vez esteve intimamente ligado a ditaduras como as de Cuba e Venezuela é a Bolívia. Jorge Carrasco, vice-presidente da Associação Nacional de Imprensa, disse que “a situação no país é complicada e segue a tendência na região”.

Em sua apresentação, ele alertou que desde a chegada de Luis Arce ao poder, as restrições e agressões contra jornalistas e a mídia aumentaram. Da mesma forma, as limitações na cobertura de certos atos têm aumentado. Como exemplo, ele citou o caso do julgamento contra a ex-presidente Jeanine Áñez, no qual vários meios de comunicação e jornalistas foram excluídos, “sob o argumento de que eles não apresentaram credenciamentos”.

Carrasco também denunciou o aumento de discursos que buscam estigmatizar a imprensa. Como ele disse, “as autoridades o tempo todo procuram desacreditar a mídia”: “Eles dizem algo que não gostam, que os deixa desconfortáveis, e imediatamente começam a culpar a imprensa”.

Por sua vez, criticou o “uso discriminatório da publicidade estatal que vai apenas para mídias que são bem vistas pelo governo”: “A mídia independente, considerada desconfortável, não só recebe ataques, estigmatização, mas não recebe nada da publicidade”.

La SIP alertó que El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, va por el mismo camino de países como Nicaragua y Venezuela (Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS | AFP

Fabricio Altamirano, diretor do El Diario de Hoy, de El Salvador, disse que, embora existam países mais complicados como Nicarágua e Venezuela, El Salvador está no mesmo caminho de “repressão, cerco legal e perigos”.

O jornalista garantiu que seu país nunca viveu uma situação como a atual sob o mandato de Nayib Bukele, e alertou que há prisões “iminentes” contra jornalistas por investigarem diferentes casos de corrupção.

Como ele explicou, o atual esquema legal “torna subjetivo quem é preso, por quais motivos, sem qualquer documentação, e sob o anonimato de acusar vozes”. Recordou, por seu lado, que recentemente a Comissão de Direitos Humanos condenou uma série de leis ambíguas que permitem ao executivo tomar medidas repressivas contra os meios de comunicação social.

