90 anos de Fernando Botero: alguns eventos do Museu de Antioquia e do Rosário para aprimorar seu trabalho

En la imagen, el artista colombiano Fernando Botero. EFE/Angelo Carconi/Archivo

Em 19 de abril, Fernando Botero comemora 90 anos de vida. Sim, o mesmo que pintou retratos de pessoas gordas durante grande parte de sua vida celebra seu nascimento em Mônaco junto com sua família e está preparando uma nova exposição para compartilhá-la com o mundo e seu país natal, onde homenagens estavam na ordem do dia em diferentes regiões.

Milhares de quilômetros de sua casa está a Colômbia, um país que exaltou seu trabalho por décadas em Medellín e Bogotá e outras cidades; e este ano, em diferentes contextos culturais, um programa especial foi preparado para comemorar seu nascimento e aumentar o significado de seu trabalho na história da Arte colombiana.

O Museu de Antioquia, a Universidad del Rosario e o Museu Botero serão os epicentros da celebração do aniversário de Botero, que não só acontecerá nesta terça-feira, 19, mas durará uma semana. E é que expor todo o legado de Medellín é quase tão complexo quanto imitar seu estilo, então a homenagem também cobrirá o plano digital.

As pinturas do colombiano serão tiradas nas redes sociais do Banco da República e do Museu de Antioquia; além disso, os fãs de suas pinturas poderão participar de um evento acadêmico durante esta quarta-feira 20 sobre a importância de Botero para a arte colombiana chamado 'Piñatas Explosivas', e o No dia seguinte haverá uma grande celebração em torno das piñatas criadas pelo artista, de Paulo Licona.

Além disso, cada um dos espaços discutirá as qualidades de Botero quando se trata de originar cada trabalho, como seu manuseio exclusivo do volume, a sensualidade de cada golpe, os detalhes e a marcação de lugares apropriados à idiossincrasia colombiana: a família tradicional, animais e atividades como touradas através da ironia de que eles tinham seus personagens.

Na quarta-feira, dia 20, será realizado o seminário 'Botero 90 Anos: Passado e Futuro', que visa compreender as transformações sociais, políticas, artísticas e econômicas ao longo da vida de um dos maiores artistas colombianos. O local da reunião será a Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.

Um breviário sobre a vida de Fernando Botero

Nascido em Medellín em 19 de abril de 1932, ele é considerado um dos artistas mais importantes da história da Colômbia, já que grande parte de sua vida foi dedicada ao desenho, pintura e escultura. Ao longo das décadas, seu nome se tornou não apenas uma referência nacional, mas muitas de suas criações começaram a ser exibidas em diferentes galerias e museus ao redor do mundo.

Além disso, é um emblema graças à sua filantropia, refletida na doação que ele fez à arte colombiana através da entrega da coleção que atualmente faz parte do Museu Botero do Banco da República, localizado no centro de Bogotá. Existem 123 obras feitas por Botero entre 1980 e 1990.

De um lado do site, há também 85 exposições que fizeram parte de sua coleção particular e que agora são visitadas por milhares de pessoas de Bogotá e turistas do resto do país e do mundo, compartilhando espaço com grandes referências como Picasso, Lenoir, Beckmann e Monet, entre outros.

