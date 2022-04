Vídeo: “Sim, mas se eles me mantiverem”, a resposta de Mateo Carvajal à pergunta sobre seu casamento

Mateo Carvajal ficou conhecido após sua participação no Desafio 'Super Humans' realizado em Cap Cana em 2017, onde ganhou o reality show e o coração da apresentadora dessa versão, Melina Ramírez. No entanto, o relacionamento do casal terminou em 2019, logo após eles darem à luz o filho que tiveram a quem chamaram de Salvador.

A paisa desperta comentários nas redes sociais por causa de sua aparência física que é muito marcante para algumas mulheres, porém, são outras que o criticam pelo número de tatuagens que tem no corpo e pela educação que dá ao primogênito, demonstrando que o amor que sente pela criança é incomparável e incalculável.

Dois anos depois de encerrar seu relacionamento com Melina Ramírez, o atleta confirmou seu relacionamento com Stephanie Ruíz em 26 de outubro de 2021, na época ele tentou manter seu relacionamento escondido da mídia, mas diferentes postagens compartilhadas em suas redes sociais revelaram seu novo amor pela empresária.

Em 23 de fevereiro, foi confirmado que o casal havia terminado, no entanto, isso durou pouco tempo e eles decidiram se dar uma nova chance.

Em uma rodada de 'perguntas e respostas', o modelo de condicionamento físico resolveu algumas preocupações de seus seguidores, entre as quais eles perguntaram se ele pensou em se casar com seu novo parceiro, ao que ele respondeu que o faria sob uma condição.

“Se eles vão me manter, sim, caso contrário, não”, disse o influenciador através de seu 'InstaStories'.

Outra resposta que ele respondeu foi sobre como Salvador se dá bem com Stephanie Ruiz, uma pergunta que é repetitiva nas interações com seus seguidores e muito entusiasmada, ele respondeu:

“É só que o cara magro é mais paquerador, ele a vê, joga beijos e olha para ela, mas bem, estabelecemos certos limites e damos aos pais o lugar dos pais”, revelou o gerador de conteúdo.

Aqui estão as respostas de Mateo Carvajal :

O influenciador colocou uma condição para poder se casar

As reações logo apareceram nas redes sociais, já que o portal de entretenimento 'Rechismes' foi responsável por replicar o que foi expresso pela paisa, uma publicação que já ultrapassa 240.000 visualizações e obteve mais de 6.000 curtidas, além de centenas de comentários que provocaram zombaria porque considere que ele não precisa e, ao contrário do que ele pensaria, ele gosta de receber esse tipo de pergunta porque acha o lado engraçado.

Outros comentários são: “hahaha você acha que Mateo precisa de você para mantê-lo, é óbvio que ele não quer se casar e você está sofrendo”; “ele gosta de todas as perguntas, ele segue a corda para sair das caixas”; “o cara sabe como ligar Doña Martha e Doña Amparo”; “eles não demoram é para deixar aquelas velhas camanduleras para dar-lhe vara”; “pelo menos ele é sincero e não como os outros”; entre outros.

Em agosto de 2021, a paisa iniciou uma interação em seu Instagram Stories intitulada “O que eu penso...”, mais tarde, ele respondeu à mensagem de um usuário que dizia: “Que Salvador compartilha com o namorado da mãe”.

Foi então que o atleta ressaltou que não tinha problemas, pois tinha respeito pelo filho. “Aqui, desde que seu filho seja tratado com respeito, porque está tudo bem, e papai só tem um, mas com isso não tenho problema”.

