Universitario x Alianza Lima LIVE GoalPerú minuto a minuto no monumental estádio peruano clássico data 10 liga 1 escalações resultado resumo

Universitario de Deportes e Alianza Lima se enfrentam neste domingo, 17 de abril, pela décima jornada do Torneio Liga 1 Apertura.

Ambas as equipes vivem de forma diferente, mas têm um objetivo comum: vencer. O compromisso será jogado no Estadio Monumental de Ate e contará com a transmissão do sinal GOLPERÚ, bem como LIVE STREAMING no Movistar Play e no site da Infobae.

Notícias da Universidade de Esportes

O Universitario de Deportes atinge esse compromisso com o moral total depois de voltar e bater na hora pelo 2-1 Ayacucho FC no Estádio Ciudad de Cumaná. Os gols de Hernán Novick e Andy Polo fizeram vibrar todos os fãs do 'U'. Além disso, eles alcançaram 16 pontos e ainda estão vivos na luta pelo primeiro lugar do torneio.

“Estamos avaliando que tipo de sistema vamos usar. Sempre disse que tento me adaptar às características dos meus jogadores e às do rival. Felizmente, já jogamos com sistemas diferentes antes e até variamos dentro da partida para diferentes temas táticos. E às vezes funcionou para nós”, disse o treinador dos merengues Alvaro Gutiérrez no pré-clássico.

“Acho que o Alianza é um grande time, com um ótimo time. E embora seu poder não seja refletido na classificação, em um clássico que se dissipa completamente. É a primeira vez que dirijo um clássico no Perú, mas não é a primeira vez que dirijo clássicos”, acrescentou o técnico da Universitario de Deportes em entrevista coletiva.

Notícias do Alianza Lima

Por sua vez, Alianza Lima, enfrenta dupla competição na Liga 1 e na Copa Libertadores da América, onde encadeiam duas derrotas consecutivas contra o River Plate (1-0) e o Colo Colo (2-1). No entanto, na Liga 1, eles recuperaram o caminho com o triunfo pela menor diferença contra o UTC, graças a um gol de Hernán Barcos. Dessa forma, o elenco azul e branco somou 8 pontos e fica em 13º lugar no torneio

“Estamos fisicamente bem, tenho uma dor, mas nada que possa me impedir de jogar. A dor está na minha perna, não importa onde, porque depois eles vão me procurar, mas espero chegar bem ao jogo”, disse o atacante Hernán Barcos em entrevista coletiva.

“Temos que trabalhar um pouco mais, especialmente da cabeça para acreditar que podemos jogar um bom jogo neste domingo e obter um bom resultado. O momento que passamos é desconfortável, porque sabemos que podemos dar mais, mas não podemos ficar com isso”, acrescentou o atacante azul e branco.

College x Alianza Lima: horários em todo o mundo

Perú: 15:00

Equador: 15:00

Colômbia: 15h00

México: 15:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (Flórida): 16:00

Espanha: 22h

College x Alianza Lima: possíveis escalações

Universidade: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Ivan Santillán; Gerson Barreto, Angel Cayetano, Piero Quispe; Andy Polo, Hernán Novick e Alex Valera.

Aliança Lima: Angelo Campos; Renato Rojas, Jefferson Portales, Pablo Miguez, Yordi Vilchez; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benitez; Pablo Lavandeira, Cristian Benavente e Hernán Barcos.

Onde assistir Universitario de Deportes x Alianza na TV na Liga 1?

A partida entre Universitario x Você pode ver Alanza Lima na tela de Gol Perú, canais 14 e 714 HD da Movistar. Você também pode acompanhar o minuto a minuto no site da Infobae.

