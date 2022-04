Ministério Público da Cidade do México abriu pasta de investigação para explosão em Iztapalapa

Durante a tarde deste sábado, 16 de abril, ocorreu uma explosão em um estabelecimento de alimentos localizado no gabinete do prefeito de Iztapalapa, na Cidade do México, supostamente devido ao acúmulo de gás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Heroico da Cidade do México, que publicou o evento através das redes sociais, houve um incêndio resultante de uma explosão no bairro Ampliación Ricardo Flores Magón, em Pastores e Puente Titla, col. Estrella del Sur.

Pessoal do Corpo de Bombeiros da Cidade do México veio depois de uma ligação para o 911 relatando a emergência, que veio realizar o trabalho para conter as chamas. Às 20:00 da noite, eles estavam na tarefa de remover detritos e resfriar a área. Eles também relataram pelo menos três ferimentos do incidente.

La fiscalía investigará el incidente (@Bomberos_CDMX)

Por esse motivo, a Procuradoria Geral da Cidade do México (FGJCDMX) anunciou que iniciaria as investigações para esclarecer os fatos e atualizou o número de feridos, que chegou a cinco. Eles receberam atenção médica do pessoal do Esquadrão Médico de Resgate e Emergência (ERUM) e foram transferidos para um hospital.

A explosão, de acordo com informações das autoridades, ocorreu dentro de um estabelecimento de alimentação onde foram vendidos hambúrgueres.

De acordo com os primeiros relatórios, a chamada de emergência relatou uma explosão, de modo que o Gabinete do Procurador de Investigação Territorial em Iztapalapa, anexado à Coordenação Geral de Investigação Territorial, iniciou uma pasta de investigação para os crimes de danos e ferimentos materiais.

La explosión se dio en la tarde de este sábado 16 de abril (@SGIRPC_CDMX)

Por esse motivo, a equipe do FGJCDMX interveio no local para a equipe da Coordenação Geral de Investigação Forense e Serviços Especializados, especialistas em diversos assuntos, para preparar os pareceres correspondentes.

Por outro lado, os oficiais da Polícia de Investigação (PDI) foram incumbidos de procurar câmeras de vigilância, públicas e privadas, bem como potenciais testemunhas, a fim de reunir evidências adicionais que poderiam ser integradas na pasta de investigação.

Ao mesmo tempo, funcionários da Direção Geral de Atenção às Vítimas de Crime, anexada à Coordenação Geral de Investigação de Crimes de Gênero, foram ao local, bem como aos hospitais para os quais os feridos foram transferidos, a fim de fornecer-lhes o respectivo acompanhamento.

Se registraron los cilindros y los tanques en los que no encontraron señales de fuga (@SGIRPC_CDMX)

Por outro lado, a Secretaria de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil informou por meio de suas redes sociais que a catástrofe foi gerada devido ao acúmulo de gás.

Eles relataram que dentro das instalações foram encontrados cerca de 7 cilindros de gás LP de diferentes capacidades e um tanque estacionário de 300 litros. As autoridades verificaram os contêineres e determinaram que “nenhum deles tinha vazamentos”.

Outro incêndio, aparentemente causado pelo acúmulo de gás, ocorreu na prefeitura de Venustiano Carranza acesa em um tanque estacionário com capacidade para 300 litros, queimando 2 quartos e deixando uma pessoa ferida.

Os paramédicos da ERUM trataram e transferiram o homem para o hospital por queimaduras. A área afetada foi de 150 metros quadrados, de acordo com a Secretaria de Gestão Integral de Riscos. As autoridades competentes devem avaliar a propriedade e quaisquer possíveis danos estruturais.

