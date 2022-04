Enquanto constrói seu “complexo orbital”, a Rússia se prepara para deixar a Estação Espacial Internacional

Há apenas um ano, antecipando de alguma forma que a cooperação internacional em questões espaciais seria prejudicada, a Rússia anunciou a decisão de retirar-se da Estação Espacial Internacional (ISS), um dos projetos espaciais multinacionais mais ambiciosos da história da humanidade.

Os planos da Rússia são construir sua própria estação espacial e não depender de americanos ou europeus para fazer experiências na órbita terrestre. Portanto, a ideia de Moscou era anunciar a despedida que só aconteceria em 2028 ou 2030.

Mas a invasão russa da Ucrânia acelerou os tempos. As pesadas sanções econômicas dos Estados Unidos e de muitos países ao redor do mundo deixaram os gerentes espaciais russos com raiva. Assim, o diretor-geral da agência espacial russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, emitiu um ultimato aos Estados Unidos para suspender as sanções contra as empresas de pesquisa de engenharia civil TsNIIMash e o Progress Rocket Space Center.

“Se eles bloquearem a cooperação conosco, quem salvará a ISS de uma saída descontrolada de sua órbita e cairá no território dos Estados Unidos ou da Europa?” As ameaças de Rogozin não entraram em vigor e as sanções continuaram. A NASA então emitiu um comunicado dizendo que a cooperação civil entre os Estados Unidos e a Rússia continuará na estação espacial. “A relação profissional entre nossos parceiros internacionais, astronautas e cosmonautas continua para a segurança e missão de todos a bordo da ISS”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson.

Por mais de duas décadas, a estação foi aclamada como uma maravilha de cooperação entre diferentes países e suas respectivas agências espaciais. Agora, a Rússia disse que vai optar por sair do projeto em 2025. Conforme afirmado, em abril de 2021 a Rússia anunciou suas intenções de deixar a ISS em 2024 e impulsionar para o espaço sua nova estrutura espacial que já estava começando a projetar e construir, quando o próprio Rogozin ensinou os novos planos para o que será o novo complexo orbital de seu país.

Segundo a agência espacial Roscosmos, em abril de 2021 o primeiro módulo de seu projeto já estava em desenvolvimento no Workshop 439 on Energía, empresa russa que constrói foguetes e outros instrumentos espaciais. Em 20 de abril do ano passado, Rogozin escreveu em sua conta no Twitter: “O primeiro módulo base do novo posto de abastecimento orbital russo está agora operacional. A Energia Rocket and Space Corporation foi encarregada de garantir sua prontidão para lançamento em órbita alvo em 2025 ″.

Quando as intenções russas de criar sua própria estação espacial foram tornadas públicas, o vice-primeiro-ministro russo da Defesa e Indústria, Yuri Borisov, declarou que “eles não poderiam arriscar a vida [de nossos astronautas]”. Além disso, Borisov também citou problemas na estrutura espacial que a Roscosmos compartilha atualmente com outras agências espaciais. “A situação que hoje está relacionada ao envelhecimento da estrutura e do metal pode ter consequências irreversíveis: uma catástrofe. Não devemos permitir que isso aconteça”, acrescentou o vice-primeiro-ministro.

Originalmente, o EEI tinha uma data de validade de 2024, mas desde a NASA, com a autorização do Congresso dos EUA autorizando o financiamento do projeto, sua vida útil terminará em 2030. Agora, com a retirada da Rússia, não se sabe se essa data continuará válida, às custas de um novo aumento no orçamento espacial dos EUA e de seus pares europeus para manter o laboratório espacial do tamanho de um campo de futebol operando em uma órbita terrestre a uma altitude de 400 quilômetros.

A Rússia possui quase metade da ISS e é responsável pela navegação e controle de toda a espaçonave. Sem ela, a estação não seria capaz de funcionar, pois são os motores russos que permitem que ela leve velocidade e altura, para não cair na Terra. A Rússia alertou repetidamente que a estação, colocada em órbita em 1998 e projetada para operar por 15 anos, agora exigiria uma enorme injeção de dinheiro para sua manutenção, a fim de evitar que ela se desintegrasse em pedaços e caísse incontrolavelmente na Terra.

A operação da Estação Espacial Internacional é complexa. Enquanto os módulos nos Estados Unidos e na Europa fornecem a energia elétrica que os painéis solares coletam e servem para fazer o complexo orbital funcionar, a Rússia fornece o combustível e os motores que permitem que ele permaneça em órbita e não acabe caindo incontrolavelmente na Terra.





ROSS, a nova estação espacial

O ROSS operará em uma órbita heliossíncrona de 400 km de altitude , permitindo monitorar toda a superfície da Terra, especialmente a região do Ártico. Essa órbita permitirá que a estação execute duas funções importantes: observações de alta frequência da Rússia a partir do espaço e acesso mais fácil à estação em comparação com a atual ISS, permitindo que mais experimentos médicos e fisiológicos sejam realizados do que é atualmente viável no orbital russo segmento.

O NEM-1, também conhecido como Science Power Module 1 (SPM-1), será o módulo principal do ROSS. Inicialmente planejado para ser lançado na Estação Espacial Internacional em 2024, o NEM-1 passará por um redesenho de 1,5 a 2 anos para se preparar para seu novo papel como parte do ROSS. O NEM-1 está programado para ser lançado em 2025 em um veículo de lançamento Angara A5 do Cosmódromo de Vostochny e o novo módulo Core (semelhante ao NEM-1) está programado para ser lançado em 2028.

Diego Bagú, astrônomo e diretor do Planetário de La Plata, explicou à Infobae o que significa esse novo caminho que a Rússia escolheu em questões espaciais.

“A Rússia multiplicou vários projetos espaciais nos últimos anos, com quatro versões da nova estação espacial ROSS e a nova espaçonave Oryol que eles estão planejando. Isso complica o trabalho deles. O tema de ter sua própria estação espacial nasceu em 2014, no início de seu conflito com a Ucrânia. E considerando que isso levaria a conflitos com o Ocidente, particularmente com os Estados Unidos e com o trabalho pela frente na Estação Espacial Internacional, a Rússia começou a se concentrar em pensar em construir uma estação espacial própria. A realidade é que eles não fizeram muito progresso nessa direção”, disse Bagú.

Ele acrescentou: “A tudo isso devemos acrescentar que a ERA atual tem uma data de validade para 2028 ou 2030. A Rússia teve algumas alternativas para sua própria estação espacial. Uma ideia era desacoplar os módulos espaciais russos que agora fazem parte da ISS. E deles constroem sua própria estação espacial. A última coisa que se sabe é que ele vai construir uma estação completamente nova. Isso envolveria o lançamento de 4 módulos de 20 toneladas cada. Em outras palavras, não só eles precisam ser construídos, mas também devem ser lançados, com a dificuldade que vem com ele e o alto custo envolvido”.

Bagu disse que a Rússia também abandonou os planos de integrar a Gateway, uma estação espacial internacional na Lua. “E está abandonando seu programa lunar, ao contrário dos EUA, que está totalmente focado em retornar à Lua”, disse o astrônomo.

De acordo com autoridades russas, não há mais motivos para confiar na cooperação com estrangeiros. A Rússia, com sua vasta experiência na construção de tais estruturas, é mais do que capaz de desenvolver uma estação espacial por conta própria. A insustentabilidade da ISS tem sido um tópico nas notícias espaciais russas. É bem sabido que o segmento russo, estava enfrentando uma série de problemas, incluindo pequenas falhas de todos os dispositivos concebíveis, de banheiros a sistemas de suporte de vida. Esses problemas finalmente vieram à tona quando, em 2020, foi descoberto um vazamento de ar, que extraiu a valiosa atmosfera da estação a um ritmo alarmante. A fonte do vazamento evitou a detecção por vários meses. Detectar e consertar isso exigiu um pouco de esforço.

Então, em abril de 2021, três outras pequenas rachaduras foram descobertas. Embora fossem relativamente fáceis de consertar, ficou claro que sua fonte, a fadiga do metal, está se tornando um problema sério. Além desses problemas, outras razões mais fortes impulsionam a independência russa da ISS.

De acordo com Alexander Bloshenko, Diretor Executivo da Roscosmos para Programas Avançados e Ciência, a órbita atual da ISS, e em particular sua inclinação, foi esgotada em termos de potencial científico. Bloshenko afirmou que a intensidade do trabalho de progresso na ISS é reduzida e, a partir dessa inclinação, o máximo conhecimento já foi obtido.

É por isso que os russos estão pensando em colocar o ROSS em uma órbita polar, que do ponto de vista da Roscosmos tem uma série de vantagens:

1-Você pode duplicar e proteger os recursos de espaçonaves de sensoriamento remoto, como as que monitoram a Rota do Mar do Norte.

2-Em uma órbita de maior inclinação, a radiação cósmica externa é mais forte. Voos nessas condições, de acordo com a Roscosmos, prepararão melhor os cosmonautas para missões no espaço profundo. Por esse motivo, o ROSS será lançado em uma órbita de alta latitude com uma inclinação de 97 graus a uma altitude de 300-350 km. Do ROSS, os cosmonautas podem ver todo o território da Rússia, ao contrário da ISS, da qual eles só podem ver 20% dela.

A 3-ROSS será uma estação espacial industrial especializada com compartimentos de produção que lhe permitirão realizar uma série de novas tarefas que não estão disponíveis na ISS. Na segunda etapa de montagem, o ROSS incluirá o chamado módulo de rampa, no qual será possível estacionar vários tipos de espaçonaves e satélites automáticos, repará-los, reabastecê-los, ajustar a carga útil e enviá-los de volta ao vôo autônomo. Além disso, depois de um tempo, a Roscosmos planeja criar uma frota de rebocadores que será capaz de lançar esses satélites da estação para a órbita certa no momento certo.

Os funcionários planejam lançar o ROSS em duas etapas. Para o primeiro estágio, a estação consistirá em quatro módulos: NEM (data de lançamento prevista - 2025), UM (o novo módulo de nó, semelhante ao que será lançado na ISS), o Módulo Base (data de lançamento prevista - 2028) e o Módulo Airlock. O volume pressurizado da estação nesta fase será de 220 m 3; o segmento russo da ISS agora, sem MLM Nauka, tem um volume pressurizado de 189 m 3.

A tripulação da estação será composta por duas pessoas com uma duração de cerca de dois meses. As equipes não permanecerão na ROSS permanentemente , como é o caso hoje na ISS, mas chegarão à medida que as tarefas se acumularem para elas.

A segunda fase de construção, que de acordo com Vladimir Solovyov está planejada para 2030-2035, adicionará os Módulos de Logística e Produção de Propósitos à estação, bem como uma plataforma em camadas para manutenção de espaçonaves. O volume pressurizado da estação nesta fase aumentará para 450 m 3, e será capaz de armazenar até 9.100 kg de combustível (N 2 O 4/UDMH), acomodar uma tripulação máxima de quatro, e receberá um ou dois com tripulação e um a três cargueiros por ano.

