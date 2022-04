A cidade de Jalisco onde figuras muito antigas de Cristo “assistem”

Figuras de Cristos de quatro séculos de idade foram “veladas” no início desta manhã de sábado na cidade de San Miguel Hidalgo, Jalisco, por dezenas de famílias que veem essa tradição como uma forma de fortalecer sua fé e venerar a morte de Jesus Cristo.

A noite da Sexta-Feira Santa na aldeia torna-se uma celebração em que a festa e a devoção católica são combinadas.

Crentes e turistas giram em torno da chamada “Mentira de Cristo”, altares cuja atração são 57 imagens de Jesus Cristo que são consideradas uma relíquia e herança artística e que foram herdadas de geração em geração.

As famílias convidam seus entes queridos para a “vigilância”, dia que começa na Sexta-feira Santa às 15:00 da tarde, momento em que, segundo a Bíblia, Jesus morreu na cruz, até as 05:00 da manhã do sábado seguinte, quando os convidados rezam, cantam louvores, agradecem pelos milagres recebidos e compartilhe comida.

TRADIÇÃO FAMILIAR

(Foto: EFE)

Alfredo Guerrero, que há 70 anos dedica a Semana Santa à preparação da “postura”, disse à agência EFE que começou a ajudar um de seus tios, que herdou em 1951 a imagem do chamado Cristo da Mesquita, uma escultura feita de madeira de algaroba datada de 1747 e que tem uma lenda profundamente enraizada por trás da religião.

Quando seu parente morreu, Guerrero tornou-se “o homem” da imagem, ou seja, o responsável por cuidar dela, colocando nela o novo “cendal” ou tanga, organizando que a “postura” tenha todos os elementos necessários, convidando amigos e familiares, dirigindo orações e louvores e fornecendo comida para os convidados e curioso.

O cronista do povo, Sergio Zepeda Navarro, explicou à EFE que a vigilância é a forma simbólica que as famílias têm de esperar pelo momento em que Jesus ressuscita.

“É uma manifestação de fé por parte das famílias diante deste evento tão importante dentro dos ensinamentos da Igreja Católica, no sentido de poder ter a presença do corpo de Jesus e particularmente de cuidar e preservar (as imagens) enquanto esperam por este momento que esperam que seja o ressurreição do Senhor”, disse ele.

TURISMO RELIGIOSO

(Foto: EFE)

As ruas de San Martín de Hidalgo voltaram a estar repletas de turistas que querem aprender mais sobre a tradição do “leigo de Cristo”, que reflete um sincretismo entre as crenças da religião católica e os costumes das comunidades indígenas que habitavam esta cidade há quatro séculos.

As 57 casas que protegem as imagens dos Cristos são inundadas com aromas de copal, alecrim e velas queimadas. A partir da tarde de sexta-feira, as famílias organizam e preparam as filas na parte mais visível de suas casas.

Na parte mais visível, as famílias estabelecem as “linhas” com vários elementos naturais e religiosos, cujo significado evoca aspectos da paixão e morte de Jesus e foram usados para evangelizar os povos indígenas, disse Zepeda Navarro.

Ele explicou que os tendidos têm galhos de carvalho e salgueiro na cabeça que representam o Jardim das Oliveiras, onde Jesus se retirou para orar; cravo como aqueles que foram colocados em suas mãos e pés para escalá-lo até a cruz, bem como pombas que simbolizam o Espírito Santo e cujo som emula o grito do virgem Mary.

Os cristos são colocados em uma “mochila” ou tapete de palma no qual os indígenas costumavam fazer a mortalha antes de um enterro. Ao redor estão folhas de louro e uma dúzia de velas representando os apóstolos que são acesos durante o “velório”.

No centro estão esculturas feitas de vários tamanhos e materiais, como cana ou folha de milho, cerâmica, madeira de carvalho, pinho e algaroba, que foram nomeadas de acordo com a história ou lenda de sua origem.

Marcela Guerrero é uma das mulheres que protege o chamado “Cristo dos Coiotes” que veio para sua família há sete gerações. Ele garantiu que a origem da imagem tem duas versões na família, mas a mais contada é que alguns homens deixaram para a bisavó com a promessa de voltar mais tarde pelo pagamento.

Os homens não voltaram e acredita-se que eram católicos fugindo dos militares durante a Guerra Cristero - que eram contra a decisão do governo de proibir a participação do clero na política - e que foram mortos em algumas das colinas próximas.

Para a família, proteger essa imagem tem um significado religioso, mas também de união familiar.

“Para nós é uma grande satisfação e um prazer porque é muito mais do que uma tradição, ter um Cristo é sempre uma união familiar, anedotas e belos momentos”, frisou.





