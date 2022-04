Vídeo: Andrea Valdiri finaliza detalhes com suas filhas algumas horas após o casamento

No sábado, 16 de abril, as primeiras imagens do casamento entre Andrea Valdiri e Felipe Saruma foram divulgadas por meio de portais de fofocas nas redes sociais. Uma das primeiras a divulgar detalhes de acabamento de conteúdo barranquillera foi 'Gismes Hoy Col', com um vídeo em que você pode assistir ao penteado da influenciadora e dar os retoques finais em sua maquiagem.

Mas essa não foi a única coisa que chamou a atenção da publicação, pois o filme mostra como ela está animada ao ver as filhas nos looks de pajecitos: Isabella e Adhara usam lindos vestidos de princesa azul e saias de tule.

A mais velha de suas filhas lhe dá um beijo na boca e 'La Valdiri' diz à filha: “Cuidado para manchar você”, enquanto em outra parte do vídeo, em primeiro plano, Adhara aparece segurando as mãos de um de seus companheiros. O dançarino, animado, diz a ele:

“Oh, olha aquele coquetel, a mãe do meu amor, linda... um beijinho Adhara, um beijo para a mãe”, diz a empresária.

Aqui está o conteúdo completo de Andrea Valdiri :

A dançarina compartilhou os vestidos de suas filhas com os quais elas a acompanharão em seu dia mais especial

Notícias em desenvolvimento...

