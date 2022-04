Por que os cães precisam dar um passeio?

A black and white Border Collie holds the leash of a tan and white Chihuahua while both dogs walk.

Aqueles que escolheram cães como animal de companhia presumem que eles devem ser levados para passear todos os dias para se aliviar e praticar exercícios. No entanto, poucos sabem que esse passeio também é o equivalente para o cão a ler as notícias por humanos.

Um passeio tranquilo, sem pressa, que permita ao cão através das imagens olfativas, capturar o meio ambiente, será uma contribuição inestimável para sua saúde emocional e, por conseqüência lógica, para sua saúde física plena.

Alguns autores falam sobre passear com cães como uma invenção humana e sugerem substituí-lo por jogos. A proposta é muito mais ampla: caminhar e brincar juntos são, sem dúvida, o ideal para nosso relacionamento completo com os cães.

A melhor coisa que podemos fazer é incluir no tempo da caminhada esses jogos para estimular os cães e que eles tenham uma vida plena e feliz.

Los juegos que puede hacer un perro son variados, uno de ellos es el “tome y traiga”, que consiste en tirar una pelota, un palo o un objeto y que el perro lo recupere trayéndolo (Getty) Getty Images

A caminhada não deve ser apressada ou ter como única e exclusiva razão para cumprir os mandatos fisiológicos do animal. Além disso, a caminhada deve levar tempo e permitir que você cheire para conseguir o que seria nosso equivalente a olhar para vitrais ou apreciar visualmente uma paisagem.

Através do cheiro, o cão será capaz de discernir quem passou, deixá-lo saber que ele também passou por sua marcação e ter uma noção panorâmica clara do ambiente de sua vizinhança, absolutamente necessário para sua plenitude de vida.

Os jogos que um cão pode jogar são variados, um deles é o “pegar e trazer”, que consiste em jogar uma bola, uma vara ou um objeto e que o cão a recupera trazendo-a. No que diz respeito a este jogo, muitas vezes é difícil recuperar o objeto ou bola que, uma vez que o cão o pega, considera sua posse ou presa “já morta” e não a devolve, frustrando o desenvolvimento da sequência do jogo.

Uma maneira de permitir a continuidade do jogo é fazê-lo com duas bolas e, quando a primeira se recuperar, fazemos a segunda mordida, o que será mais atraente porque está “vivo” quando salta com a nossa ação e o leva a liberar o primeiro continuando o desenvolvimento da atividade.

El paseo debe llevar su tiempo y permitirle olfatear para lograr lo que sería el equivalente nuestro a mirar vidrieras o apreciar visualmente un paisaje (Foto: Jonas Walzberg/dpa) Jonas Walzberg/dpa

Outro jogo é o “mothief” da nossa infância, que consiste em perseguir e ser perseguido trocando papéis consecutivamente. Por outro lado, muitos cães entendem o jogo da emboscada como o “esconde-esconde” da infância humana e sabem como praticá-lo.

Outro dos jogos que os cães mais gostam é procurar guloseimas escondidas, pois isso lhes permite desenvolver o olfato.

A verdade é que dentro ou fora da caminhada, brincar é uma forma necessária e fundamental de se relacionar com nossos cães , pois a estimulação no nível físico e mental tornará o animal mais calmo e feliz.

*O Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook é médico veterinário. Especialista em educação universitária. Mestrado em Psicoimunoneuroendocrinologia. Ex-diretor do Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professor universitário em várias universidades argentinas. Palestrante internacional.

