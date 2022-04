Onde assistir aos filmes de Robert Eggers, diretor que está prestes a lançar “The Man from the North”

Trailer de “O Homem do Norte”. (Imagens universais)

Esta semana Robert Eggers estreia seu novo filme, O Homem do Norte, que novamente conta com Anya Taylor-Joy entre os protagonistas, além de The Witch, filme de estreia do diretor americano que conquistou público, bilheteria e crítica especializada . Para sua nova proposta, ele entrará em uma história de vingança Viking que terá Alexander Skarsgard no centro da cena.

O diretor americano nascido em New Hampshire tem apenas dois longas-metragens em sua filmografia e com os quais chega nesta semana já serão três em sua história. Isso não o impede de filmar com os melhores atores disponíveis ou acessar projetos como o remake de Nosferatu, um clássico da história do cinema clássico dirigido por F.W. Murnau. Com uma carreira promissora como diretor, revisamos seus dois primeiros filmes e onde assisti-los.

O bruja - Netflix

Estrelado por Anya Taylor-Joy, a jovem que anos depois se tornou um fenômeno mundial com a série Lady's Gambit, o filme conta uma história simples em produção, mas complexa a partir do roteiro. Excelente uso de montagem e fotografia para entrar em uma história sobre bruxas na Nova Inglaterra em 1630. Excelente recriação de trajes, linguagem usada da época bem aplicada e atmosfera. Elementos-chave para o tom do filme para acompanhar a história e o desempenho da atriz. O filme passou por vários festivais com grande sucesso e, em seguida, sua chegada ao cinema comercial foi melhor do que o esperado. Carta de apresentação imbatível para Eggers.

“The Witch” se passa em 1630 na Nova Inglaterra, quando uma família devotamente cristã é ameaçada pelas forças da bruxaria e da magia negra.

El faro - Estrela+

A aposta foi maior. Não no orçamento, mas na ambição. Robert Eggers recontou uma história “pequena”, mas a aposta foi enorme. Seus protagonistas: Willem Dafoe e Robert Pattinson, que se colocaram no lugar de um guarda do farol e de seu assistente. O contexto: trancado por semanas e à beira da loucura em uma suposta ilha amaldiçoada. Tudo filmado em preto e branco e em um formato mais quadrado do que o normal, uma escolha ousada para um autor que também é arriscado. O segundo filme do diretor americano conseguiu convencer os críticos especializados e a própria Hollywood.

Uma ilha misteriosa abrigará um veterano faroleiro (Willem Dafoe) e seu jovem assistente (Robert Pattinson) por quatro semanas. (Imagens universais)

Homem do Norte - nos cinemas

O novo filme de Robert Eggers, diretor dos já mencionados e fascinantes A Bruxa e O Farol, já tem as primeiras reações ao filme que falam sobre uma história de vingança cheia de sangue. Eles também destacam que o filme é o mais acessível do diretor e que está cheio de boas atuações. E todos concordam que é um excelente trabalho. Eles até chamaram de “imbatível”. O Northman (seu nome original), é baseado no popular conto escandinavo que inspirou Hamlet de Shakespeare. Eggers obteve um orçamento de $90 milhões para apresentar uma história em que mais uma vez a magia e o lado mais selvagem do homem são lançados. Em sua primeira prévia oficial, ela já mostra todas as suas cartas, incluindo o retorno de Anya Taylor-Joy para trabalhar com o diretor que catapultou sua carreira.

Estreia em 21 de abril nos cinemas.

Uma produção épica que conta as aventuras de um jovem príncipe viking, que quer vingar o assassinato de seu pai. (Imagens universais)

Enquanto a turnê de imprensa de The Man from the North termina, Robert Eggers continua a trabalhar em Nosferatu, o remake do clássico de terror, embora ele afirme que seu filme é amaldiçoado e é porque “o espírito de F.W. Murnau está lhe dando sinais de que ele deve desacelerar”. Enquanto isso, resta aguardar o lançamento de seu último filme, que continua a somar polegares para cima.

