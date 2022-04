O homem mais rico da Ucrânia prometeu reconstruir Mariupol sitiada: “Precisamos de um programa internacional como o Plano Marshall”

Shakhtar Donetsk owner Rinat Akhmetov gets thrown up in the air as the players celebrate winning the 2009 UEFA Cup Final (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)

O homem mais rico da Ucrânia se comprometeu a ajudar a reconstruir a cidade sitiada de Mariupol, um lugar perto de seu coração onde é dono de duas vastas siderúrgicas que, diz, voltarão a competir globalmente.

Rinat Akhmetov viu seu império empresarial dilacerado por oito anos de combates no leste da Ucrânia, mas continua desafiador, certo de que o que ele chama de “nossos bravos soldados” defenderá a cidade no Mar de Azov, reduzida a um terreno baldio após sete semanas de bombardeios.

No entanto, por enquanto, sua empresa Metinvest, a maior siderúrgica da Ucrânia, anunciou que não pode cumprir seus contratos de fornecimento e, enquanto seu grupo financeiro e industrial SCM Group está cumprindo suas obrigações de dívida, seu produtor privado de energia DTEK “otimizou o pagamento de suas dívidas” em um acordo com os credores.

“Mariupol é uma tragédia global e um exemplo mundial de heroísmo. Para mim, Mariupol foi e sempre será uma cidade ucraniana”, disse Akhmetov em respostas escritas às perguntas da Reuters.

“Acho que nossos bravos soldados vão defender a cidade, embora eu entenda o quão difícil e difícil é para eles”, disse, acrescentando que estava em contato diário com gerentes da Metinvest que administram as usinas siderúrgicas Azovstal e Illich em Mariupol.

Na sexta-feira, a Metinvest informou que nunca operaria sob ocupação russa e que o cerco de Mariupol havia desativado mais de um terço da capacidade de produção metalúrgica da Ucrânia.

Akhmetov elogiou a “paixão e profissionalismo” do presidente ucraniano Volodymir Zelensky durante a guerra, que parece suavizar as relações depois que no ano passado o líder ucraniano disse que conspiradores que esperavam derrubar seu governo haviam tentado envolver o empresário.

Akhmetov então chamou a acusação de “mentira absoluta”.

“E a guerra certamente não é a hora de discordar... Vamos reconstruir toda a Ucrânia”, disse, acrescentando que havia retornado ao país em 23 de fevereiro e estava lá desde então.

Um plano Marshall para a Ucrânia

Akhmetov não disse exatamente onde estava, mas tinha estado em Mariupol em 16 de fevereiro, dia em que alguns serviços de inteligência ocidentais esperavam que a invasão começasse. “Conversei com as pessoas nas ruas, me encontrei com os trabalhadores...”, disse.

“Minha ambição é retornar a um Mariupol ucraniano e implementar nossos planos (recém-produzidos) para que o aço produzido em Mariupol possa competir nos mercados mundiais como antes.”

A Rússia invadiu em 24 de fevereiro, quando o presidente Vladimir Putin anunciou uma “operação especial” para desmilitarizar e “desnazificar” o país. Kiev e seus aliados ocidentais o rejeitam como um falso pretexto para um ataque não provocado.

Akhmetov, há muito o homem mais rico da Ucrânia, viu seu império empresarial encolher desde 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia no Mar Negro e duas regiões do leste da Ucrânia - Donetsk e Luhansk - proclamaram a independência de Kiev.

De acordo com a revista Forbes, o patrimônio líquido de Akhmetov em 2013 atingiu 15,4 bilhões de dólares. Atualmente, é de $3,9 bilhões.

“Para nós, a guerra eclodiu em 2014. Perdemos todos os nossos ativos na Crimeia e no território temporariamente ocupado de Donbas. Perdemos nossos negócios, mas isso nos tornou mais duros e fortes”, disse.

“Estou confiante de que, como a maior empresa privada do país, a SCM terá um papel fundamental na reconstrução pós-guerra da Ucrânia”, disse ele, citando funcionários alegando que os danos de guerra chegaram a US$ 1 trilhão.

“Definitivamente precisaremos de um programa de reconstrução internacional sem precedentes, um Plano Marshall para a Ucrânia”, disse ele, referindo-se ao projeto de ajuda dos EUA que ajudou a reconstruir a Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial.

“Estou confiante de que todos nós reconstruiremos uma Ucrânia livre, europeia, democrática e bem-sucedida após nossa vitória nesta guerra.”

