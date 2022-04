A camisa de Maradona pode se tornar o objeto esportivo mais caro da história: a lendária camisa Babe Ruth que detém o recorde

O sonho de qualquer amante do futebol estará à venda em alguns dias e o anúncio revolucionou todo o planeta. A casa de leilões britânica Sotheby's anunciou formalmente que será aberta uma licitação para vender a camisa que Diego usou Armando Maradona no jogo histórico contra a Inglaterra correspondente ao quartas de final da Copa do Mundo de 1986 no México. A polêmica que surgiu em torno da notícia foi o confronto entre Steve Hodge e a família Maradona, que levantou na voz de Dalma Maradona e Claudia Villafañe uma questão que poderia mudar significativamente seu preço: é a jaqueta a ser leiloada a que foi usada no segundo tempo onde marcou La Mano de Dios e o Gol do Século?

A disputa econômica por essa joia na história do futebol mundial começará em 20 de abril e terminará em 4 de maio. A mesma casa de leilões estimou o preço em uma faixa de mais de $5 milhões a quase $8 milhões em moeda americana, mesmo que a luta seja realizada em libras esterlinas. Se atingir o mínimo do que é estimado pelos responsáveis pela venda, todos os recordes serão quebrados em números quando se trata de vender um objeto relacionado ao esporte.

Más allá de las dudas sobre si es la del primer tiempo o la del segundo, la subasta por la camiseta de Maradona espera alcanzar los cinco millones de dólares (Foto: Sotherby's)

Quem está esperando no topo por enquanto? Uma camisa do New York Yankees que pertenceu ao lendário Babe Ruth e a usou no período de 1928 a 1930: foi vendida por US $5,64 milhões em um leilão em 15 de junho de 2019, tornando-a o item de colecionador esportivo mais caro já vendido. O recorde anterior foi defendido pelo mesmo jogador de beisebol com uma camiseta de 1920 para a qual $4,4 milhões foram desembolsados. O leilão em questão que quebrou a marca fazia parte de uma coleção de relíquias relacionadas a “O Sultão da Swat”, assim como Ruth, que vendeu a empresa Hunt Auctions no Yankee Stadium.

Os responsáveis pela venda esclareceram em comunicado que fizeram uma parceria com a família da lenda do beisebol para recuperar peças valiosas do atleta que precisavam ser expostas ao público de forma mais massiva. Além disso, reconheceu-se que o número era alto, mas sem mostrar surpresa a esse respeito. “Embora os preços recordes alcançados hoje sejam certamente surpreendentes, não estou nem um pouco surpreso, dados os materiais incríveis e o status mítico que Babe tem na história deste país”, explicou David Hunt, presidente da empresa.

La camiseta de los Yankees de Nueva York de Babe Ruth de 1928-1930 se vendió en 5,64 millones de dólares (Foto: Hunt Auctions)

A lendária carreira de Ruth durou 22 temporadas e incluiu 714 homeruns e quatro títulos da World Series. Enquanto ele é conhecido mundialmente por jogar pelo Yankees, Babe também passou um tempo com o Boston Red Sox e o Braves. Em 1936 ele se tornou um dos cinco membros inaugurais eleitos para o Baseball Hall of Fame.

Se nos trancarmos exclusivamente no campo da camisa de futebol, uma lenda do Brasil detém o recorde por enquanto. Pelé é um mito na história dessa disciplina. Ele ganhou muitos prêmios de futebol de destaque, incluindo o FIFA Player of the Century em 2000. Esses prêmios, juntamente com sua personalidade carismática fora de campo, fizeram dele uma das personalidades mais procuradas do mundo dos esportes.

O Rei, que vestiu a camisa número 10 de sua seleção durante seus anos como jogador de futebol, participou do torneio da Copa do Mundo de 1970. O Brasil jogou contra o México na rodada final e Pelé marcou o primeiro gol da partida. Após a partida em que Verdeamarelha derrotou o anfitrião com um placar de 4-1, ela trocou camisas com Roberto Rosato e essa mesma jaqueta foi leiloada na casa de Christie na Inglaterra: foi vendida pelo triplo do preço esperado com uma oferta final de 225,109 dólares, o que fez com que a camisa de futebol mais valiosa de acordo com o Guinness World Record.

La camiseta de Pelé del Mundial de México 1970 cerró en 225.109 dólares estadounidenses (Foto: Christie's)

Mas nem tudo nos esportes são apenas as camisas usadas pelos protagonistas. Existem dois itens que quebraram todas as expectativas e foram comprados a preços exóticos. A segunda peça de lembrança de futebol mais cara já vendida foi a FA Cup. A Football Association Challenge Cup é a competição mais antiga do mundo e a mais respeitada eliminatória nacional. Fundada em 1871, 736 equipes são atualmente elegíveis para participar da competição, e o Arsenal detém o recorde de maior sucesso no torneio, com 14 vitórias em seu nome.

Apenas quatro FA Cups foram produzidas, das quais uma foi vendida. Foi leiloado em 2005 para um licitante anônimo por telefone que atingiu impressionantes 956.000 dólares americanos e foi para a Jules Rimmet Cup como a peça de lembrança de futebol mais cara já vendida na época. O troféu da competição inglesa foi o mais antigo dos quatro já feitos e foi concedido ao vencedor da competição todos os anos entre 1896 e 1910.

Un comprador relacionado al Manchester City se llevó la primera FA Cup por 956 mil dólares estadounidenses (Foto: National Museum)

No entanto, a FA Cup atualmente não é o objeto mais caro relacionado ao futebol. Acredita-se que o conjunto de livros 'Regras, Regulamentos e Leis do Sheffield Football Club' seja o primeiro regulamento oficial para o futebol já escrito. Organizado precisamente pelo Sheffield FC, o clube de futebol ativo mais antigo do mundo, a peça histórica foi vendida por 1,24 milhão de dólares americanos em 2011 também para um licitante anônimo na casa de leilões Sotheby's. O livro descreve regras que ainda existem hoje, como chute livre indireto, pontapé de canto e a proibição de socos e chutes.

El Sheffield FC vendió los que podrían ser las primeras reglas escritas del fútbol por 1,24 millones de dólares estadounidenses en 2011(Foto: Sheffield FC)

As portas da história se abrirão mais uma vez a partir de 20 de abril, esperando para saber se a maior venda da história do esporte ocorrerá. No entanto, também existe a possibilidade de que ninguém lance o valor pretendido pela casa e ele será deixado novamente nas mãos de Steve Hodge. Mas considerando a relevância da camisa na história do futebol, provavelmente já existem vários empresários bilionários prontos para iniciar uma luta dura que durará um total de 14 dias e que pode tocar em números impensáveis.

