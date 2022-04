Pelo menos sete mortos e 27 feridos por um ataque russo a ônibus que evacuaram civis

Pelo menos sete pessoas morreram e 27 ficaram feridas na sequência de um ataque a autocarros de evacuação civil na cidade de Borova, na região de Kharkov, que as autoridades atribuíram às forças russas.

Conforme relatado na sexta-feira pelo escritório do promotor regional de Kharkiv no Telegram, o ataque ocorreu na quinta-feira. De acordo com os moradores locais citados pela agência de notícias Ukrinform, os motoristas de ônibus, vendo as tropas russas, pararam para que as pessoas pudessem sair dos veículos “com as mãos para cima”, mas dispararam contra eles.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) já lançou uma investigação para esclarecer se o ocorrido constitui uma violação das leis de guerra e assassinato premeditado, nos termos do Código Penal ucraniano.

Em 4 de abril, as autoridades ucranianas pediram aos moradores de Borova que deixassem a cidade por seus próprios meios ou em ônibus equipados para esse fim. Desde então, metade dos moradores locais, 15.000 no total, saíram de lá.

Un soldado ucraniano observa una parte de un vehículo militar ruso destruido, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Husarivka, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 14 de abril de 2022. Imagen tomada el 14 de abril de 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis REUTERS

Na quinta-feira de manhã, as tropas russas entraram numa aldeia perto de Borova e, à noite, as autoridades ucranianas confirmaram que também tinham conseguido acesso a Borova. A cidade foi bloqueada, de acordo com a imprensa ucraniana.

Sem contar as fatalidades de quinta-feira, o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegoubov, disse que mais de 500 civis, incluindo 24 crianças, morreram desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro.

“Desde o início da invasão russa, 503 civis, incluindo 24 crianças, morreram”, disse o governador da região, cuja capital, Carcóvia, foi fortemente bombardeada pelo exército russo, em um vídeo postado em seu canal Telegram.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, com uma população de quase 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, está localizada a cerca de 40 quilômetros da fronteira russa. Foi objeto de intensos combates por vários dias no início da invasão russa em 24 de fevereiro, mas sempre permaneceu sob o controle das forças ucranianas.

(Com informações da Europa Press, AFP e EFE)

