O momento chocante quando um veículo é atingido por um raio em uma rodovia dos EUA

A carro é impactado por A relâmpago em estrada

Quando o fotógrafo e caçador de tempestades, Chris Riske, e seu amigo, More Pi, saíram em busca de imagens para seu canal no YouTube, eles não imaginaram que fariam parte das notícias em seus próprios registros.

“ Esta é uma imagem louca, única na vida, de um carro atingido por um raio !” também descreveu o youtuber ao apresentar sua publicação.

No vídeo, você pode ver como Chris estava estacionado na beira de uma estrada, na cidade de Gilmore City, em Iowa. Enquanto o outro veículo, um Toyota Prius, foi atingido por um flash durante uma manobra na tempestade.

“História: Meu amigo foi atingido por um raio em 12 de abril de 2022 em Iowa durante uma perseguição de tempestade. Ele estava apenas filmando nessa direção quando aconteceu”, explicou também na parte inferior do vídeo em seu canal.

Embora à primeira vista o momento seja quase imperceptível, ao reproduzir em uma velocidade mais lenta, o vídeo pode ser visto claramente como o raio atinge a parte traseira do teto do carro.

A descarga deixa para trás algumas faíscas que caem na calçada e um pouco de fumaça no teto do carro que desaparece rapidamente.

“Oh meu Deus, oh meu Deus”, é a única coisa que o fotógrafo consegue dizer enquanto ele inesperadamente gravou o que aconteceu.

Apesar da imagem surpreendente, o motorista do veículo saiu ileso, segundo o youtuber.

“Seu carro foi imobilizado e ainda está sendo trabalhado. LOUCO!” , ele disse para concluir sua história.

MORTE EM CASA

Nesta semana uma mulher de 20 anos morreu no Arkansas depois que uma árvore caiu sobre sua casa quando fortes tempestades atingiram o estado e um possível tornado rasgou os telhados das casas do Alabama, disseram autoridades.

A morte da mulher ocorreu na quarta-feira como parte de um surto de mau tempo de vários dias que causou tornados, ventos fortes e granizo enorme em partes do centro e sul dos Estados Unidos.

Um possível tornado rasgou os telhados de casas em uma comunidade de habitação pública e jogou detritos em carros na noite de quarta-feira na zona rural de Greene County, Alabama, sobre 90 milhas a sudoeste de Birmingham. Billy Hicks, que mora na área, disse à WBMA-TV que estava deitado quando ouviu uma rajada de vento que durou apenas alguns segundos.

“Eu pulei e vesti minhas roupas, calcei meus sapatos quando acabou. Eu me aproximei da porta lateral e olhei para o outro lado da rua. Eu sabia que algo havia impactado todas essas casas”, disse Hicks, que entrou em seu carro para procurar os vizinhos.

Quanto à morte no Arkansas, a mulher morreu quando uma árvore desabou sobre sua casa em Rison pouco depois das 16h30 de quarta-feira, imobilizando-a no sofá, informou Stephen McClellan, coordenador de gerenciamento de emergências do condado de Cleveland. Rison fica a cerca de 55 milhas (90 quilômetros) ao sul de Little Rock.

(Com informações da AP)

