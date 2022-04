Levante-se cedo! Trilha de Monserrate fecha ao meio-dia na Páscoa

Depois de um dia de manutenção e fechamento total ocorrido na terça-feira na trilha Cerro de Monserrate, mais de 22.000 pessoas foram incentivadas a subir a estrada de pedra até aquele lugar icônico em Bogotá nesta quinta-feira santa.

A trilha de Monserrate finalmente recebeu moradores e visitantes após dois anos de fechamentos totais e capacidade parcial devido à pandemia de covid-19. As únicas restrições incluíam mulheres grávidas, animais de estimação, adultos com mais de 75 anos de idade, crianças com menos de um metro de altura e pessoas sob a influência de agentes psicoativos.

Além disso, a prefeitura de Bogotá insistiu que a trilha só poderia ser acessada entre as cinco da manhã e o meio-dia . No entanto, um ou outro homem sem noção chegou após o horário indicado no primeiro dia sagrado e não conseguiu subir a colina a pé: ele tinha as opções de subir de teleférico, funicular ou voltar outro dia.

Para evitar que isso aconteça com você, lembre-se dessa restrição de tempo e chegue cedo para poder subir e descer o caminho de paralelepípedos. Se você encontrá-lo fechado, evite escalar o mato se não tiver experiência suficiente em caminhadas, pois poderá se perder ou se machucar.

Além de esportistas e entusiastas do ar livre, alguns católicos sobem a colina durante a Semana Santa como paroquianos e peregrinos, já que no topo está o Santuário da Basílica do Senhor Caído de Monserrate, uma figura religiosa a quem milagres de todos os tipos foram atribuídos.

Escusado será dizer que a entrada na basílica é gratuita e funciona como qualquer outra paróquia católica: haverá celebrações litúrgicas e as atividades habituais da Semana Maior acontecerão. No entanto, algumas dessas atividades ocorrerão após o horário de fechamento da trilha.

Por exemplo, a celebração da Paixão de Jesus Cristo — na Sexta-Feira Santa às três da tarde — e a Vigília Pascal — no Sábado Santo às seis da tarde. Se você participar dessas atividades, leve dinheiro com você para subir ou descer de teleférico ou funicular. Além disso, você deve levar seu cartão de vacinação contra a covid-19 com você.

Observe que as atividades também serão transmitidas no Facebook Live, para que você possa assisti-las de casa sem nenhum custo.

O gabinete do prefeito de Bogotá informou que as trilhas Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora e Guadalupe-Aguanoso estarão abertas para os cidadãos visitarem durante a Semana Santa. As quatro trilhas estão localizadas nas colinas orientais de Bogotá.

Os passeios que serão realizados por esses ecossistemas garantem recreação passiva e o Plano de Uso Público da reserva Los Cerros. Para participar, os cidadãos devem fazer o registro prévio no aplicativo https://gme.acueducto.com.co/visitas/. Ao chegar ao ponto de encontro, eles verificarão a cota e o cartão de vacinação.

A administração distrital avisa que a estrada Guadeloupe-Aguanoso será fechada na sexta-feira, 15 de abril, devido a uma peregrinação que ocorrerá ao longo da estrada principal para Guadalupe. A peregrinação que ocorre da igreja Nuestra Señora de La Peña, no bairro Los Laches, Ermita de la Peña ou Alto de La Cruz ao Cerro Aguanoso e ao Santuário da Virgem de Guadalupe é restrita. O único acesso é justamente através da igreja de Guadalupe.

