FLIP rejeita denúncias a jornalistas que investigaram operação militar em Putumayo

A Fundação para a Liberdade de Imprensa (FLIP) rejeitou as denúncias aos jornalistas que viajaram para Putumayo para investigar a operação militar de 28 de março. Os repórteres do El Espectador, Vorágine e Revista Cambio fizeram uma aliança e foram até a aldeia de Alto Remanso para conhecer os acontecimentos que agora estão sendo investigados pelo Ministério Público e outras entidades.

É importante lembrar que a operação foi apresentada pelo Ministério da Defesa como uma conquista contra o narcotráfico, uma vez que 11 supostos dissidentes das FARC haviam sido demitidos; no entanto, dias depois, soube-se que na verdade eram civis que estavam em um bazar que buscava arrecadar fundos para um selo de impressão digital.

Essa situação foi verificada por jornalistas, que coletaram evidências e depoimentos que mostram que a operação se transformou em um massacre contra civis inocentes. De fato, organizações sociais e a própria comunidade no município de Puerto Leguizamo indicaram que seria um homicídio na modalidade de 'falsos positivos'.

Depois que a mídia divulgou as evidências e histórias das vítimas, o candidato presidencial Enrique Gomez atacou os jornalistas que conduziram a investigação.

“Há uma atitude hipócrita que vários meios de comunicação assumiram as bandeiras do tráfico de drogas para o demérito das populações mais vulneráveis do país”, escreveu o aspirante do Movimento Nacional de Salvação. Por sua vez, ele chamou a notícia de “tendenciosa” e pediu ao ministro da Defesa, Diego Molano, “que ficasse de prontidão e apresentasse seus arquivos”.

Com essas declarações, a FLIP divulgou um comunicado de imprensa no qual assegura que “esses tipos de denúncias, infundadas e que também vinculam jornalistas a ações ilegais como o tráfico de drogas, buscam deslegitimar seu trabalho, mas acima de tudo colocá-los em perigo”. A fundação chamou as palavras de Gómez de “altamente irresponsáveis”, pois a imprensa colombiana tem sido um dos atores mais violados pelo conflito armado.

Como argumento, a FLIP se referiu a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH): “Durante 1990 (...) os jornalistas foram alvo dos vários atores do conflito por causa de suas críticas, denúncias ou por reportar sobre questões delicadas, especialmente a violência relacionada ao tráfico de drogas”.

Por outro lado, o candidato do Movimento Nacional de Salvação também escreveu no Twitter que, “a mídia não é julgada ou julgada pelos bravos homens que compõem as Forças Armadas. O devido processo deve ocorrer em todas as circunstâncias.”

Assim, a FLIP lembrou a Gómez que o jornalismo tem garantias para investigar assuntos de interesse público. “Sobre isso, o Tribunal Constitucional decidiu em 2009 e esclareceu que a 'verdade judicial', ou seja, a que decorre de processos judiciais, não equivale necessariamente a 'verdade real'”, afirmou a fundação no comunicado de imprensa.

A entidade disse que o candidato à presidência deve “tender a garantir que haja um bom clima para a prática do jornalismo. No entanto, Gomez está se afastando dessas obrigações.” Eles também pediram que ele retificasse seus comentários e “se abstivesse de fazer avaliações que colocassem jornalistas em risco”.

A FLIP também pediu à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Nacional Eleitoral que estabeleçam uma estratégia para prevenir a violência eleitoral quando dirigida à imprensa e adotem sanções contra os responsáveis.

