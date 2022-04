Antonio Jiménez, que representou Freddy Rincón na televisão deixou uma mensagem sincera após sua morte

“A Colômbia o define como um grande jogador de futebol, e eu o defino como um grande ser humano”, foi assim que o ator Antonio Jiménez descreveu Freddy Rincón em 2013; e o fato é que o Cartagenero teve a tarefa titânica de representar o Colosso de Buenaventura na série 'La Selección', transmitido no canal Caracol e no qual também foram disputadas outras lendas do futebol colombiano, como Faustino Asprilla, Pibe 'Valderrama de Carlos e René Higuita.

Nove anos depois, o próprio Jimenez nunca imaginou que o ídolo que representava e admirava morreria inesperadamente, lamentando a grande maioria de um país emocionado com seus gols marcados pela América de Cali, Independiente Santa Fe e a seleção colombiana. O Cartagenero não era estranho às homenagens para o homem nascido em Buenaventura e na manhã de quinta-feira ele espalhou uma mensagem emocional através de suas redes sociais.

Fiel à sua idolatria para o lendário atacante, Jiménez compartilhou em seu perfil do Instagram uma galeria de imagens com Rincón, incluindo algumas fotos de sua caracterização em 2013. Em anexo, ele escreveu uma mensagem emocional na qual confessou que nunca havia pensado em interpretar seu ídolo muitos anos depois.

“Um dia, quando criança, eu vi você jogar futebol, sem a menor ideia de que um dia eu estaria vestido como você (...) enquanto eu jogava quando criança, você deu dignidade à nossa bandeira e gritou o nome do nosso país com a boca cheia capturando-o para sempre nas memórias do nosso glorioso futebol!” , capturou o artista em dedicação à sua musa.

Ele então indicou que era mais do que uma coincidência que ambos tivessem se encontrado na estrada. “Deus queria que eu contasse a história de um homem que, embora eu amasse ser colombiano, do outro lado do meu país deu mérito a esse sentimento patriótico e de que maneira!” e acrescentou um significado “para sempre” ao Colosso do porto de Buenaventura.

Ele agradeceu por seu futebol, por seu jeito de ser, por trazer alegria a um país inteiro em um momento em que era necessário um motivo para ser feliz; “por colocar o nome do nosso país para soar tão alto e vibrante quanto um grito de Gol! Obrigado por isso 5-0, obrigado por esse objetivo para a Alemanha.”

Vale ressaltar que o ator foi capaz de interpretar o carisma, a qualidade humana e a bondade que, na vida, distinguiam o jogador nas quadras. Na série, seu tempo no Independiente Santa Fe foi excessivamente lembrado, mostrando que o atacante chegou à pedreira cardeal do porto mais rico, mas, por sua vez, o mais desigual do país. Essa performance foi reconhecida pelo próprio Colosso, e Jiménez não hesitou em evocar aquelas bajulações que demonstravam, assim como em tantas outras ocasiões, a simplicidade do primeiro colombiano que chegou ao Real Madrid em 1995.

Finalmente, o nascido em Cartagena escreveu um novo agradecimento ao jogador, porque através de sua habilidade ele foi capaz de demonstrar “do que você foi feito, o que você tinha dentro e deu a um país inteiro! ... Espero ter atendido às expectativas de sua bela história e que você tenha sentido o amor e a alma que coloquei para levar seu nome!”

Sua mensagem o fechou -novamente- com um “Until Forever, Colossus” cheio de nostalgia, porque ele foi escolhido, em 2013, para representar a vida, o trabalho e o talento de um jogador que, para muitos, estava “à frente de seu tempo”; não só por causa de seu estilo de jogo, mas por sua bondade.

