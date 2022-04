A Ucrânia encontrou mais de 900 corpos de civis mortos após a retirada da Rússia da região de Kiev

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A local resident walks with a bicycle past bodies of civilians killed during Ukraine-Russia conflict near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Mais de 900 corpos civis foram descobertos na região ao redor da capital ucraniana de Kiev após a retirada das forças russas, a maioria deles com ferimentos à bala, informou a polícia na sexta-feira, indicando que muitas pessoas foram “simplesmente executadas”.

O número de mortos é o dobro do anunciado pelas autoridades ucranianas há quase duas semanas.

Andriy Nebytov, chefe da polícia regional de Kiev, disse que os corpos foram abandonados nas ruas ou foram enterrados temporariamente. Ele citou dados policiais indicando que 95% morreram em decorrência de ferimentos à bala.

“Consequentemente, entendemos que sob a ocupação (russa), as pessoas foram simplesmente executadas nas ruas”, garantiu Nebytov.

Todos os dias mais corpos são encontrados, sob os escombros e em valas comuns, acrescentou. Ele disse que o maior número de vítimas foi encontrado em Bucha, onde havia mais de 350.

Una mujer en medio de los destrozos en Bucha, cerca de Kiev ((AP /Rodrigo Abd) AP

De acordo com Nebytov, trabalhadores do serviço público em Bucha coletaram e enterraram os corpos no subúrbio de Kiev enquanto este permanecia sob controle russo. As tropas russas, acrescentou, estavam “perseguindo” pessoas que expressavam fortes visões pró-ucranianas.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo prometeu aumentar os ataques com mísseis contra a capital ucraniana em resposta a uma suposta agressão ucraniana em território russo, um aviso sinistro que veio após a perda de sua nau capitânia no Mar Negro.

A ameaça de escalada dos ataques à capital ucraniana surgiu depois de autoridades russas acusarem a Ucrânia de ferir sete pessoas e danificar cerca de 100 edifícios residenciais com ataques aéreos em Bryansk, uma região que faz fronteira com a Ucrânia. Autoridades de outra região fronteiriça da Rússia também relataram bombardeios ucranianos na quinta-feira.

“O número e a escala dos ataques com mísseis contra alvos em Kiev se intensificarão em resposta ao regime nacionalista em Kiev cometer qualquer ataque terrorista ou desvio em território russo”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

A Rússia emitiu o alerta enquanto continua a preparar uma nova ofensiva no leste da Ucrânia. Enquanto isso, moradores da cidade agredida de Mariupol, no sudeste do país, relataram ter visto soldados russos desenterrando corpos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, visitaron Bucha la semana pasada (EUTERS/Valentyn Ogirenko) REUTERS

Em Kiev, a retomada dos bombardeios pode significar o retorno das sirenes antiaéreas que foram ouvidas durante os primeiros dias da invasão e as temíveis noites de refúgio nas estações de metrô.

Sinais tímidos de vida pré-guerra ressurgiram na capital, depois que as tropas russas não conseguiram capturar a cidade e se retiraram para se concentrar no leste da Ucrânia, deixando para trás evidências de possíveis crimes de guerra.

As autoridades ucranianas não confirmaram os ataques a alvos na Rússia e os relatórios das autoridades russas não puderam ser verificados de forma independente.

No entanto, a Ucrânia reivindicou um ataque a um grande navio de guerra de Moscou na véspera. Se for verdade, o ataque de quarta-feira ao navio de mísseis guiados Moskva, em homenagem à capital russa, representaria uma vitória significativa para a Ucrânia e uma derrota simbólica para a Rússia.

Os Estados Unidos acreditam que o navio militar russo que afundou no dia anterior no norte do Mar Negro foi atingido por pelo menos um míssil ucraniano, como alegou o governo de Kiev, garantiu na sexta-feira um alto funcionário da defesa dos EUA.

O alto funcionário da defesa dos EUA, que falou sob condição de não ser identificado para comentar uma avaliação dos serviços de inteligência, acrescentou que o navio Moskva foi atingido na quarta-feira por pelo menos um, e provavelmente dois, mísseis Netuno, o que causou um grande incêndio a bordo do navio. O oficial não ofereceu mais detalhes além de dizer que os Estados Unidos acham que os russos sofreram algumas baixas a bordo do navio.

O navio de guerra afundou ao ser rebocado para o porto na quinta-feira após sofrer sérios danos. Moscou reconheceu um incêndio a bordo, mas não um ataque.

Hundimiento del Crucero General Belgrano

O Moskva tinha capacidade para 16 mísseis de cruzeiro de longo alcance. Se os ataques das forças ucranianas atingirem o navio, é provável que seja o maior navio de guerra afundado em combate desde 1982. Um submarino britânico torpedeou um cruzador da Marinha Argentina chamado General Belgrano durante a Guerra das Malvinas, matando mais de 300 marinheiros.

O naufrágio do navio russo reduz muito a capacidade ofensiva da Rússia no Mar Negro. Os analistas discordam sobre a importância do evento para o curso da guerra. Em qualquer caso, a perda foi considerada emblemática do destino de Moscou em uma invasão de sete semanas, amplamente considerada como um erro histórico após a retirada da região de Kiev e grande parte do norte da Ucrânia.

“Um navio de guerra russo 'carro-chefe' é um ponto de mergulho digno. Agora temos mais um lugar para mergulhar no Mar Negro. Definitivamente visitaremos os destroços após nossa vitória na guerra”, tuitou o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, na sexta-feira, em um gesto de se gabar.

Em seu discurso noturno na quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse aos ucranianos que eles deveriam se orgulhar de ter sobrevivido 50 dias sob o ataque russo quando os invasores “nos deram um máximo de cinco”.

O aviso da Rússia para retomar os ataques aéreos não impediu os residentes de Kiev de aproveitar um dia ensolarado e um pouco mais quente de primavera à medida que o fim de semana se aproximava. Mais pessoas do que o normal saíram às ruas na sexta-feira, passeando com cães, andando de scooters elétricas e andando de mãos dadas.

(Com informações da AP)

Continue lendo: